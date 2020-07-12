12 июля воскресенье
СЕЙЧАС +23°С
Пробки 1/10
usd 71.23
eur 80.27
Тема дняДва человека погибли в ночном ДТП

Все новости

Все новости
Происшествия

Новосибирец четыре часа просидел на крыше дома — снимать 85-летнего мужчину пришлось спасателям

Медицинская помощь пенсионеру не потребовалась

321
3 Обсудить

Поделиться

Новосибирец не мог спуститься с крыши сам

Новосибирец не мог спуститься с крыши сам

В Новосибирске на улице Псковской мужчина залез на крышу частного дома и четыре часа пытался спуститься вниз. 85-летнему пенсионеру сделать это самостоятельно не удалось — родственникам пришлось вызывать спасателей.

— Мужчина залез на крышу частного дома, не может слезть в течение 4-х часов. При помощи альпинистского снаряжения с крыши снят мужчина 1935 г.р. Передан супруге, — рассказали в группе «Спасатели МАСС» в Новосибирске.

Медицинская помощь пенсионеру не потребовалась.

В середине марта в Новосибирске спасатели МАСС сняли с крыши заброшенного здания 11-летнего мальчика — для этого им пришлось спилить часть железной решётки на окне.

По теме (3)

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ1
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

Спасатели МАСС
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть почтовая рассылка для самых важных новостей дня. Подпишитесь, чтобы ничего не пропустить.

КОММЕНТАРИИ (3)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!