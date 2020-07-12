Новосибирец четыре часа просидел на крыше дома — снимать 85-летнего мужчину пришлось спасателям

В Новосибирске на улице Псковской мужчина залез на крышу частного дома и четыре часа пытался спуститься вниз. 85-летнему пенсионеру сделать это самостоятельно не удалось — родственникам пришлось вызывать спасателей.

— Мужчина залез на крышу частного дома, не может слезть в течение 4-х часов. При помощи альпинистского снаряжения с крыши снят мужчина 1935 г.р. Передан супруге, — рассказали в группе «Спасатели МАСС» в Новосибирске.

Медицинская помощь пенсионеру не потребовалась.

В середине марта в Новосибирске спасатели МАСС сняли с крыши заброшенного здания 11-летнего мальчика — для этого им пришлось спилить часть железной решётки на окне.