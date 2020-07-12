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Тема дняДва человека погибли в ночном ДТП

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Происшествия

На Родниках из окна многоэтажки выпал мужчина

Сообщается, что он был нетрезв

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Мужчина выпал с четвёртого этажа

Мужчина выпал с четвёртого этажа

Поздно вечером в субботу, 11 июля, в Калининском районе Новосибирска на микрорайоне Родники из окна многоэтажного дома выпал мужчина.

Как сообщается в паблике Новосибирской службы эвакуации "АСТ-54", тело лежит возле дома по адресу улица Тюленина,26/1. По словам очевидцев, мужчина пришёл в гости к другу, где выпил, а затем выпал из окна.

Информация о выпавшем человеке потупила на пульт дежурного службы 112 в 22:45. Сообщалось о том, что 40-летний мужчина выпал из окна девятиэтажного дома.

Если вы знаете подробности данного происшествия, пишите и звоните в нашу редакцию по номеру 8 923 157–00–00.

На прошлой неделе из окна общежития в центре города выпал 4-летний мальчик. Он погиб на месте.

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