В Октябрьском районе легковой автомобиль сбил двух пешеходов

Поздно вечером в субботу, 11 июля, в Октябрьском районе Новосибирска легковой автомобиль сбил двух пешеходов.
Как сообщается в паблике Новосибирской службы эвакуации «АСТ-54», ДТП произошло на улице Кирова у пересечения с улицей Гурьевской. Очевидцы заметили, что на земле лежит мужчина, а рядом работают два автомобиля реанимации.
Информация о происшествии поступила на пульт дежурного службы 112 в 22:45. «Легковой автомобиль сбил двух пешеходов на проезжей части», — говорилось в сообщении.
Сейчас на месте аварии работают врачи и полиция.
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