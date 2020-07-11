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Тема дняДва человека погибли в ночном ДТП

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В Октябрьском районе легковой автомобиль сбил двух пешеходов

На месте работают реанимобили

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На месте работают врачи

На месте работают врачи

Поздно вечером в субботу, 11 июля, в Октябрьском районе Новосибирска легковой автомобиль сбил двух пешеходов.

Как сообщается в паблике Новосибирской службы эвакуации «АСТ-54», ДТП произошло на улице Кирова у пересечения с улицей Гурьевской. Очевидцы заметили, что на земле лежит мужчина, а рядом работают два автомобиля реанимации.

Информация о происшествии поступила на пульт дежурного службы 112 в 22:45. «Легковой автомобиль сбил двух пешеходов на проезжей части», — говорилось в сообщении.

Сейчас на месте аварии работают врачи и полиция.

Если вы стали свидетелем этого происшествия, сделали фото или видео с места аварии, а также если знаете подробности аварии, пишите и звоните в нашу редакцию по номеру 8 923 157–00–00.

Вчера вечером водитель иномарки сбил 17-летнего парня в Октябрьском районе.

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ДТП с пешеходамиавария
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