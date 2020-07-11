В Октябрьском районе легковой автомобиль сбил двух пешеходов

Поздно вечером в субботу, 11 июля, в Октябрьском районе Новосибирска легковой автомобиль сбил двух пешеходов.

Как сообщается в паблике Новосибирской службы эвакуации «АСТ-54», ДТП произошло на улице Кирова у пересечения с улицей Гурьевской. Очевидцы заметили, что на земле лежит мужчина, а рядом работают два автомобиля реанимации.

Информация о происшествии поступила на пульт дежурного службы 112 в 22:45. «Легковой автомобиль сбил двух пешеходов на проезжей части», — говорилось в сообщении.

Сейчас на месте аварии работают врачи и полиция.