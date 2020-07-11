«Спим с закрытыми окнами»: жители Новосибирска третий раз за неделю пожаловались на невыносимую вонь

Вечером в субботу жители Новосибирска в третий раз за эту неделю пожаловались на неприятный запах, который появляется в городе ближе к вечеру.

— Третью ночь подряд адская вонь со свинофермы после 22:00. Снова спим с закрытыми окнами, — написала в редакцию жительница Заельцовского района Ксения.

— Вонь от Кудряшей каждые два дня. Дышать вообще нечем, — возмущается ещё один читатель НГС.

По данным сервиса Cityair.io, загрязнённость воздуха в Новосибирске сегодня оценивается на 5 баллов — это значит, что ситуация стабильна, но на улице лучше не задерживаться. Хуже всего дела обстоят в Ленинском районе.

