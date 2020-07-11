11 июля суббота
СЕЙЧАС +20°С
Пробки 1/10
usd 71.23
eur 80.27
Тема дняДва человека погибли в ночном ДТП

Все новости

Все новости
Город

«Спим с закрытыми окнами»: жители Новосибирска третий раз за неделю пожаловались на невыносимую вонь

Город снова окутал неприятный запах

691
20 Обсудить

Поделиться

Вечером в субботу жители Новосибирска в третий раз за эту неделю пожаловались на неприятный запах, который появляется в городе ближе к вечеру.

— Третью ночь подряд адская вонь со свинофермы после 22:00. Снова спим с закрытыми окнами, — написала в редакцию жительница Заельцовского района Ксения.

— Вонь от Кудряшей каждые два дня. Дышать вообще нечем, — возмущается ещё один читатель НГС.

По данным сервиса Cityair.io, загрязнённость воздуха в Новосибирске сегодня оценивается на 5 баллов — это значит, что ситуация стабильна, но на улице лучше не задерживаться. Хуже всего дела обстоят в Ленинском районе.

Качество воздуха стало хуже

Качество воздуха стало хуже

В минувшую пятницу мэр Новосибирска Анатолий Локоть сообщил, что теперь каждую волну неприятного запаха в городе будут фиксировать, составляя акты.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ2
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

неприятный запахсильная вонь
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть почтовая рассылка для самых важных новостей дня. Подпишитесь, чтобы ничего не пропустить.

КОММЕНТАРИИ (20)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!