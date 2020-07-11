Увидели и зацепили удочкой: рыбаки выловили труп из Оби возле дома «Марсель»

Вечером в субботу, 11 июля, в Октябрьском районе Новосибирска из реки Оби выловили труп неизвестного человека.
Как сообщил дежурный службы 112, инцидент произошёл в 20:00 около дома по адресу: 2-я Обская,154 (жилой дом «Марсель»). Тело в реке обнаружили рыбаки, которые зацепили его удочкой, но вытащить не смогли. Поэтому они вызвали спасателей, которые достали тело из воды.
В данный момент о личности погибшего ничего не известно.
Обновлено. В ГУ МВД по Новосибирской области уточнили, что из воды достали тело мужчины средних лет. Сейчас на месте работают сотрудники полиции, устанавливаются обстоятельства происшествия.
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