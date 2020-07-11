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Увидели и зацепили удочкой: рыбаки выловили труп из Оби возле дома «Марсель»

На место выезжали спасатели

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Пока о личности погибшего ничего не известно

Пока о личности погибшего ничего не известно

Вечером в субботу, 11 июля, в Октябрьском районе Новосибирска из реки Оби выловили труп неизвестного человека.

Как сообщил дежурный службы 112, инцидент произошёл в 20:00 около дома по адресу: 2-я Обская,154 (жилой дом «Марсель»). Тело в реке обнаружили рыбаки, которые зацепили его удочкой, но вытащить не смогли. Поэтому они вызвали спасателей, которые достали тело из воды.

В данный момент о личности погибшего ничего не известно.

Обновлено. В ГУ МВД по Новосибирской области уточнили, что из воды достали тело мужчины средних лет. Сейчас на месте работают сотрудники полиции, устанавливаются обстоятельства происшествия.

Если вы стали очевидцем происшествия или вам известны подробности, напишите нам в WhatsApp или Telegram (можно анонимно) на номер: +7 923 157-00-00.

На днях в Новосибирской области исчезли два подростка. Чуть позже их тела достали из реки.

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рыбакиутонувшие
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