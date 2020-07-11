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В Новосибирск прилетят два вывозных рейса из Киргизии

Они прибудут на следующей неделе

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Два вывозных рейса из Киргизии прибудут в Новосибирск на следующей неделе. Информация об этом появилась в telegram-канале «Коронавирус: рейсы в РФ».

Первый рейс SBI5542 сообщением Бишкек — Новосибирск приземлится в Толмачёво в четверг, 16 июля, в 18:10 по местному времени.

Второй вывозной рейс SBI5546 прибудет в субботу, 18 июля. Он будет следовать из города Ош и по расписанию должен приземлиться в Новосибирске в 17:45.

В начале июля Росавиация официально продлила запрет на международные перелёты, который действовал с 27 марта. Однако уже через неделю вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что ограничения начнут снимать постепенно после 15 июля. НГС побывал в аэропорту Толмачево и узнал, куда во время пандемии не боятся летать люди.

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коронавирус в Новосибирскевывозные рейсы
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