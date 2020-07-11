«Шёл 10 минут, но казалось — вечность». Караканский бор засыпало крупным градом

Сегодня днём, 11 июля, в Караканском бору выпал град. По словам отдыхающих, град продолжался совсем недолго, после чего вновь выглянуло солнце. Они поделились с нами фотографиями и видео — на них заметны крупные градины, которыми оказался усыпан берег реки.



— Он шёл примерно 10 минут, но казалось — вечность, — рассказала Анна Степанова, одна из отдыхающих.

