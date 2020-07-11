11 июля суббота
СЕЙЧАС +25°С
Пробки 1/10
usd 71.23
eur 80.27
Тема дняДва человека погибли в ночном ДТП

Все новости

Все новости
Город

«Шёл 10 минут, но казалось — вечность». Караканский бор засыпало крупным градом

Отдыхающим пришлось спасаться от непогоды в машинах и палатках

3 260
12 Обсудить

Поделиться

Непогода лишь слегка подпортила отдых — град продолжался несколько минут&nbsp;

Непогода лишь слегка подпортила отдых — град продолжался несколько минут 

Сегодня днём, 11 июля, в Караканском бору выпал град. По словам отдыхающих, град продолжался совсем недолго, после чего вновь выглянуло солнце. Они поделились с нами фотографиями и видео — на них заметны крупные градины, которыми оказался усыпан берег реки.

— Он шёл примерно 10 минут, но казалось — вечность, — рассказала Анна Степанова, одна из отдыхающих.

Видео: Анна Степанова, Влада Абрамова

От разыгравшейся непогоды новосибирцы спасались в машинах и палатках. По их словам, град не повредил никакое имущество.

В минувшее воскресенье град побил посадки на огородах колыванцев, а в середине недели ураган пронёсся над Бердском.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ1
  • ПЕЧАЛЬ1

Поделиться

Поделиться

Караканский борграднепогода
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть почтовая рассылка для самых важных новостей дня. Подпишитесь, чтобы ничего не пропустить.

КОММЕНТАРИИ (12)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!