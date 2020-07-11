Новосибирец позвал знакомых убирать набережную — они собрали 60 мешков мусора (откликнулась даже вице-мэр)

Сегодня, 11 июля, новосибирцы убрали от мусора прибрежную зону Михайловской набережной. Как пояснил инициатор уборки Виталий Ямасыпов, накануне, прогуливаясь там, «не смог спокойно смотреть на то, что творится на берегу». Поэтому через соцсети он пригласил своих друзей и знакомых выйти и навести порядок на набережной.
— В администрации набережной сожалеют, что сами никакого отношения к береговой зоне не имеют, поскольку это федеральная территория, и они не могут тратить бюджеты на её уборку. Но возникает резонный вопрос: кто тогда отвечает за эту территорию? Наши чиновники никогда не гуляют по городу и это безобразие не видят, полиция также никого не штрафует. Почему? — возмутился Виталий.
К его акции также присоединились волонтёры — всего 23 человека, хотя сам инициатор акции, по его словам, никогда не занимался экологическими акциями. На уборку у них ушло примерно 3 часа, за это время компания собрала около 60 мешков мусора. Весь собранный мусор, как подчеркнул Виталий Ямасыпов, был отправлен на переработку.
К уборке также подключилась вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова. Пост с фотографиями работы на прибрежной зоне появился сегодня у неё в соцсетях.
«Сегодня убрали территорию рядом с Михайловской набережной! Спасибо всем волонтёрам! Мы молодцы!», — написала она у себя в «Фейсбуке».
Сейчас в Новосибирске начался новый этап реконструкции Михайловской набережной. В этом году власти планируют закончить ремонт нижнего променада, а в следующем — благоустроят верхнюю часть с главной аллеей.