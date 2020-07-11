Новосибирец позвал знакомых убирать набережную — они собрали 60 мешков мусора (откликнулась даже вице-мэр)

Сегодня, 11 июля, новосибирцы убрали от мусора прибрежную зону Михайловской набережной. Как пояснил инициатор уборки Виталий Ямасыпов, накануне, прогуливаясь там, «не смог спокойно смотреть на то, что творится на берегу». Поэтому через соцсети он пригласил своих друзей и знакомых выйти и навести порядок на набережной.



— В администрации набережной сожалеют, что сами никакого отношения к береговой зоне не имеют, поскольку это федеральная территория, и они не могут тратить бюджеты на её уборку. Но возникает резонный вопрос: кто тогда отвечает за эту территорию? Наши чиновники никогда не гуляют по городу и это безобразие не видят, полиция также никого не штрафует. Почему? — возмутился Виталий.

