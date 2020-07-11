У новосибирского велосипедиста украли велосипед во время недельного путешествия в Читу

Далее он побежал за грабителем, но вскоре мужчину на велике новосибирца обогнала «Газель». В эту машину неизвестный закинул велосипед, после чего «Газель» скрылась из виду. Ни номера машины, ни своих грабителей Кирилл не запомнил.



— Пропал велосипед, паспорт, ключи от квартиры, телефон запасной и другие недешёвые вещи — велокомп, камера GoPro и другие, — перечислил он свои потери.



По его словам, велосипед он приобрел в 2014 году, сейчас такая модель без учёта обвесов стоит тысяч 50–60.



После случившегося он позвонил в местную Тулунскую полицию, которая прибыла на место. Сейчас мужчина находится в местном отделении.



— Если местные, то, говорят, 100% найдут. Но это вряд ли, судя по тому, что говорили люди в местной кафешке и полицейские, буквально недавно обчистили дальнобойщика так же ночью, — добавил Кирилл Иванов.



На момент публикации не удалось получить комментарий местной полиции, телефон отдела ГИБДД МОМВД России «Тулунский» был недоступен.



Новосибирец планирует задержаться в Тулуне ещё на день-два, и если грабители так и не будут найдены, он вернётся в Новосибирск, а оттуда уже полетит до Читы на самолёте.

