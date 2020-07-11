11 июля суббота
СЕЙЧАС +24°С
Пробки 2/10
usd 71.23
eur 80.27
Тема дняДва человека погибли в ночном ДТП

Все новости

Все новости
Город

У новосибирского велосипедиста украли велосипед во время недельного путешествия в Читу

Мужчина проехал примерно половину пути и потратил на это около недели

1 552
35 Обсудить

Поделиться

О своём путешествии велосипедист рассказывает в telegram-канале. Сегодня там появился пост об ограблении

О своём путешествии велосипедист рассказывает в telegram-канале. Сегодня там появился пост об ограблении

Новосибирец Кирилл Иванов стал жертвой грабителей во время своего велопутешествия в Читу, где живут его родственники. Сейчас он обратился в местную полицию, чтобы найти грабителей, но мужчин, похитивших у него средство передвижения и другие ценные вещи, он видел только мельком.

— Мне оставалась примерно половина пути. Прилёг вздремнуть за 12 метров от обочины на трассе Р-255. Выехал из села Бурлянка, проехал километра три, остановился, наломал сухих веток, разжёг костёр и лёг спать. Проснулся от того, что кто-то катит мой велосипед,— рассказал Кирилл корреспонденту НГС.

Далее он побежал за грабителем, но вскоре мужчину на велике новосибирца обогнала «Газель». В эту машину неизвестный закинул велосипед, после чего «Газель» скрылась из виду. Ни номера машины, ни своих грабителей Кирилл не запомнил.

— Пропал велосипед, паспорт, ключи от квартиры, телефон запасной и другие недешёвые вещи — велокомп, камера GoPro и другие, — перечислил он свои потери.

По его словам, велосипед он приобрел в 2014 году, сейчас такая модель без учёта обвесов стоит тысяч 50–60.

После случившегося он позвонил в местную Тулунскую полицию, которая прибыла на место. Сейчас мужчина находится в местном отделении.

— Если местные, то, говорят, 100% найдут. Но это вряд ли, судя по тому, что говорили люди в местной кафешке и полицейские, буквально недавно обчистили дальнобойщика так же ночью, — добавил Кирилл Иванов.

На момент публикации не удалось получить комментарий местной полиции, телефон отдела ГИБДД МОМВД России «Тулунский» был недоступен.

Новосибирец планирует задержаться в Тулуне ещё на день-два, и если грабители так и не будут найдены, он вернётся в Новосибирск, а оттуда уже полетит до Читы на самолёте.

Её одно происшествие с участием велосипедиста произошло в Новосибирске 9 июля. 29-летний водитель «Ниссана» сбил 12-летнего подростка на велосипеде — мальчик катался во дворе дома в Дзержинском районе.

По теме (4)

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ2
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ6

Поделиться

Поделиться

велосипедкража
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть почтовая рассылка для самых важных новостей дня. Подпишитесь, чтобы ничего не пропустить.

КОММЕНТАРИИ (35)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!