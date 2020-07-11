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Артемий Захаров

журналист, медиапродюсер
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Артемий Захаров

журналист, медиапродюсер

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Что можно узнать про Новосибирск, пройдя 30 тысяч шагов: дневник уральцев из путешествия к океану

Любопытный взгляд на наш город. Артемий и Дарья рассказали, чем столица Сибири обгоняет Екатеринбург

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Осматривая Новосибирск, екатеринбуржцы прошли больше 30 тысяч шагов

Осматривая Новосибирск, екатеринбуржцы прошли больше 30 тысяч шагов

Уставшие от самоизоляции екатеринбуржцы Артемий Захаров и Дарья Миролеева рванули во Владивосток на машине. Мы публикуем из заметки из дорожного путешествия к Тихому океану. В первой серии своего онлайн-дневника ребята рассказывали, как проехали Тюмень и добрались до Омска, а во второй — про свой путь к Новосибирску. В третьем выпуске — заметки из пешего путешествия по столице Сибири, в котором они намотали 30 тысяч шагов. Публикуем впечатления и рассказ екатеринбуржцев о нашем родном городе.

После весеннего карантина встретить толпу в спа или за ужином в ресторане отеля — теперь всё равно что попасть в Диснейленд. Несмотря на таблички, запрещающие передвигаться в лифте даже парой, в клетушку набивается столько же людей, сколько перемещается в час пик офисного центра где-нибудь в Поднебесной. Социальная дистанция однозначно чужда русскому менталитету.

В окне номера видны огни большого города. Подсветка современных высоток местами настолько нарядная, а многоэтажки настолько непримечательны, что, кажется, будто ты в каком-то азиатском мегаполисе типа Пекина или Бангкока. Но на самом деле ты в самом центре Сибири.

Из стеклобетонного настоящего утром мы спустились на землю, в социалистическое прошлое. Бюст Ленина в окне, во дворике, его громадная фигура на главной площади, потухшие красные звёзды, выцветшие вывески советских парикмахерских и магазинов. Модерн, конструктивизм и сталинский ампир на одном пятачке с современными многоэтажками так дороги и понятны каждому путнику из Екатеринбурга.

Очень много Ленина. Он везде!

Очень много Ленина. Он везде!

Венценосным творением этого архитектурного Вавилона смело можно признать жилую высотку с двумя башнями. В народе её прозвали «распальцовкой», а интернет-юзеры и вовсе сделали из неё мем в виде Бэтмена.

Знаменитая «распальцовка» Новосибирска

Знаменитая «распальцовка» Новосибирска

В интернете из этого дома сделали Бэтмена

В интернете из этого дома сделали Бэтмена

К слову, о суперсиле Новосибирска и его жителей. Несмотря на прохладу и ураганный ветер, поваливший не одну дюжину деревьев на тротуары и разрушивший информационные стенды в центре города, сибиряки как ни в чем не бывало разгуливают в шортах и легких пиджаках. Это нас сносит с места, а у местных жителей на календаре разгар лета.

Новосибирск встретил екатеринбуржцев сильным ветром

Новосибирск встретил екатеринбуржцев сильным ветром

Что касается гардероба или кухни, то новосибирцам нужно отдать должное. То и дело ловишь себя на мысли, а не в Столешниковом ли ты переулке Москвы. Город на Оби отнюдь не провинциален. Он модный и, что самое главное, самодостаточный. И это несмотря на то что с точки зрения русского летоисчисления он переживает ещё свой подростковый период.

Контрасты Новосибирска

Контрасты Новосибирска

Город был основан всего-то в 1893 году. И теперь всеми правдами и неправдами пытается придать себе солидности, увеличив возраст на пару сотен лет благодаря обнаруженным останкам древней крепости. Очевидно, этот его исторический пубертат и стал причиной бесконечных рекордов: самая длинная прямая улица в мире, самый большой Оперный театр на континенте, самый длинный крытый метромост, когда-либо созданный человеком. В этой гонке Новосибирск явно обошёл на повороте Казань и Екатеринбург в спринте за звание третьей столицы России. Не говоря о численности.

Семипролетный крытый метромост через Обь соединяет две станции новосибирского метрополитена и является самым длинным крытым метромостом в мире. Его общая длина составляет 2145 метров, из неё речная часть — 896 метров<br>

Семипролетный крытый метромост через Обь соединяет две станции новосибирского метрополитена и является самым длинным крытым метромостом в мире. Его общая длина составляет 2145 метров, из неё речная часть — 896 метров

Миллионный житель Новосибирска родился в 1962 году, меньше чем за 70 лет со дня основания самого города! Новосибирск признан самым быстро растущим городом, где сегодня проживает уже более 1,7 миллиона человек. И приросту мигрантов нет конца и края, как и притокам градообразующей Оби. Опять же самой самой длинной реки России, на которой обжился сибирский наукоград.

— Мышь, вяжущая ДНК, она прямо на задворках, а если пройти дальше, то увидите и памятник академику Беляеву, тот, что приручил лис, — интеллигентно подсказывает нам пробегающий мимо научный сотрудник, — извините, я спешу, нам ещё нужно подготовить 500 мышей в Москву.

В Институте генетики и цитологии выращивают чуть ли не самых стерильных мышей в стране. Чтобы довести их до идеального стандарта, мышат кормят исключительно обработанным зерном и контактируют с ними лишь в космических скафандрах. Логово мышиной стандартизации находится на самой известной среди академиков улице Лаврентьева. Известной потому, что она считается самой умной улицей в мире. На этом небольшом кусочке знаменитого Академгородка расположено два десятка научных учреждений.

В их стенах за последние 60 лет расшифровали геном малярийного комара, запустили адронный коллайдер и создали первый транзистор в СССР. Былая слава науки сегодня переживает свой ренессанс, в том числе и благодаря мегапроекту «Академгородок 2.0». Возведённый технопарк в футуристических оттенках сегодня даже визуально перетягивает на себя одеяло с аллей и закоулков, на которых притаились бюсты былых героев. Новую или очередную кремниевую долину венчает кнопка Power, которая выполняет не только функцию вкл/выкл, но и перезагрузки.

Однажды в Буэнос-Айресе мы волей случая познакомились с создателем самого популярного интернет-портала в Новосибирске. Достигнув определенных целей, он сделал смелый рестарт своей жизни. Побродив по свету и осев в столице Аргентины, он решил там создать аналогичный городской сайт. Но столкнулся с национальными и техническими особенностями бизнеса. Чтобы вы понимали, скорость интернета в Южной Америке зачастую не выше скорости русской электрички. Поэтому пока взамен чатам и форумам там предпочитают живое общение.

Вот и приходится нашему айтишнику осваивать азы профессии гида. Кто-то скажет, ещё один Остап Бендер, кто-то повертит у виска. Как когда-то, наверное, недоумевая смотрели на Ермака, отправившегося покорять неизвестную и дремучую Сибирь. Что из этого получилось, мы теперь знаем. Ждём от потомков первооткрывателей Сибири новых и самых-самых историй.

Пройдено 30 039 шагов.

Ещё больше историй (и идей!) о путешествиях

Каждые выходные в рубрике «Где отдохнуть этим летом» мы рассказываем о классных местах под Новосибирском и за пределами региона.

С 3 июля власти открыли Алтай. Как до него добраться и понадобятся ли какие-то документы — рассказываем тут.

Если к длительным поездкам вы не готовы, то загляните в нашу подборку из 3 красивейших мест Новосибирской области (в статье есть маршруты, как до них добраться).

Есть варианты и в черте города. Посмотрите на фотографии 5 озёр в Новосибирске, где могло быть красиво (внутри — удобные маршруты, как добраться до этих мест).

Также мы поговорили с экспертом в области путешествий и автором книги «Сто чудес Новосибирской области на автомобиле» Антоном Мироновым. Он рассказал, как путешествовать на автомобиле по родному региону, и подсказал четыре секретных места.

Мнение автора может не совпадать с мнением редакции

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ЕкатеринбургНовосибирскпутешествие на машинедневник путешественников
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