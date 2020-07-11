Что можно узнать про Новосибирск, пройдя 30 тысяч шагов: дневник уральцев из путешествия к океану

Однажды в Буэнос-Айресе мы волей случая познакомились с создателем самого популярного интернет-портала в Новосибирске. Достигнув определенных целей, он сделал смелый рестарт своей жизни. Побродив по свету и осев в столице Аргентины, он решил там создать аналогичный городской сайт. Но столкнулся с национальными и техническими особенностями бизнеса. Чтобы вы понимали, скорость интернета в Южной Америке зачастую не выше скорости русской электрички. Поэтому пока взамен чатам и форумам там предпочитают живое общение.



Вот и приходится нашему айтишнику осваивать азы профессии гида. Кто-то скажет, ещё один Остап Бендер, кто-то повертит у виска. Как когда-то, наверное, недоумевая смотрели на Ермака, отправившегося покорять неизвестную и дремучую Сибирь. Что из этого получилось, мы теперь знаем. Ждём от потомков первооткрывателей Сибири новых и самых-самых историй.

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