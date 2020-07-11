«Машина была распил». Друг погибшего водителя рассказал подробности жуткого ДТП в Искитимском районе

Сегодня ночью, 11 июля, в Новосибирской области произошла страшная авария с участием двух «Тойот» — одну из иномарок буквально разорвало пополам. Водитель этого автомобиля — 21-летний житель Искитима Дмитрий — скончался на месте от полученных травм. Второй жертвой ДТП стал пассажир другой иномарки, ещё пять человек оказались в больнице — у них сотрясение головного мозга и различные переломы.
По словам друга погибшего водителя, в происшествии виновата «Газель», которая «бортанула» Дмитрия, в результате чего его иномарка «Тойота-Премио» столкнулась с «Тойотой-Ипсум».
— Насколько я знаю, из-за «Газели» он вылетел на встречку и там уже попался «Ипсум». Ну да, там, конечно, осложняет всё распил. Возможно, если бы не это, таких серьёзных последствий не было, по крайней мере, остался бы жив. Но знаю, что машина была распил, — сообщил он корреспонденту НГС.
читательница НГС
Своего друга он называет хорошим и ответственным водителем, которого ни разу не видел пьяным за рулём. Машина, на которой разбился Дмитрий, по его словам, была «не совсем старой» — примерно 1999–2000 года выпуска.
— Он ехал в город брата встречать с одной девчонкой, с ней он недавно познакомился, и вот не доехали. Насколько я знаю, она сейчас в реанимации. А у Димы осталась семья — мать, отец, брат, — добавил он.
На прошлой неделе на трассе под Новосибирском на повороте на Верх-Тулу произошло массовое ДТП. В аварии пострадали трое взрослых и двое детей. Корреспондент НГС узнал обстоятельства происшествия от одной из участниц аварии — её подруга в результате столкновения потеряла память.