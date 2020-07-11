«Машина была распил». Друг погибшего водителя рассказал подробности жуткого ДТП в Искитимском районе

Своего друга он называет хорошим и ответственным водителем, которого ни разу не видел пьяным за рулём. Машина, на которой разбился Дмитрий, по его словам, была «не совсем старой» — примерно 1999–2000 года выпуска.



— Он ехал в город брата встречать с одной девчонкой, с ней он недавно познакомился, и вот не доехали. Насколько я знаю, она сейчас в реанимации. А у Димы осталась семья — мать, отец, брат, — добавил он.



На прошлой неделе на трассе под Новосибирском на повороте на Верх-Тулу произошло массовое ДТП. В аварии пострадали трое взрослых и двое детей. Корреспондент НГС узнал обстоятельства происшествия от одной из участниц аварии — её подруга в результате столкновения потеряла память.