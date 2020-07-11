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От коронавируса в Новосибирской области скончались еще четыре человека

Сейчас в регионе зафиксировано 137 летальных случаев

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За минувшие сутки умерли три женщины и мужчина

За минувшие сутки умерли три женщины и мужчина

Региональный оперштаб сообщил о новых смертях от коронавируса в Новосибирской области.

— Скончались ещё четыре пациента: мужчина в возрасте 65 лет и три женщины, им было 59 лет, 63 года и 90 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 137 человек, — говорится в сообщении оперштаба.

Если вы знали умерших от коронавируса, у вас есть дополнительная информация о причинах их смерти, свяжитесь с редакцией НГС. Нам важно знать о симптомах и о том, как протекала болезнь. Напишите дежурному журналисту в WhatsApp или Telegram (можно анонимно) на номер: +7 923 157–00–00. Если вы знаете людей, которые вылечились от коронавируса, или, может, вы сами переболели этим вирусом, также свяжитесь с нами.

На этой неделе в Новосибирске скончался ещё один медик — это врач-терапевт 17-й поликлиники Лариса Турханова, которая работала до последнего. Её дочь рассказала НГС об обстоятельствах смерти женщины, которая почувствовала недомогание ещё в мае, но смогла уйти на больничный только в июне.

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