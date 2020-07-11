Ещё 110. Оперштаб рассказал о новых случаях заражения коронавирусом в Новосибирской области

Сегодня, 11 июля, оперштаб Новосибирской области озвучил свежую статистику по числу выявленных случаев коронавируса за сутки.

— В регионе зарегистрировано 7153 случая COVID-19 (+110 за последние сутки), в том числе 419 детей. 5083 человека выписаны с отрицательными результатами контрольных тестов (+215 за сутки), — говорится в сообщении оперштаба.

Сейчас в отделениях интенсивной терапии находятся 95 человек, на ИВЛ — 24 пациента.

— В детскую больницу № 3 госпитализированы 47 детей с подозрением на коронавирус, в том числе дети с подтвержденным диагнозом. Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19 и с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска — 2128, — добавили в оперштабе.