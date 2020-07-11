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Ещё 110. Оперштаб рассказал о новых случаях заражения коронавирусом в Новосибирской области

В отделениях реанимации находятся 95 пациентов

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Число заразившихся коронавирусом в НСО перевалило за 7 тысяч человек

Число заразившихся коронавирусом в НСО перевалило за 7 тысяч человек

Сегодня, 11 июля, оперштаб Новосибирской области озвучил свежую статистику по числу выявленных случаев коронавируса за сутки.

— В регионе зарегистрировано 7153 случая COVID-19 (+110 за последние сутки), в том числе 419 детей. 5083 человека выписаны с отрицательными результатами контрольных тестов (+215 за сутки), — говорится в сообщении оперштаба.

Сейчас в отделениях интенсивной терапии находятся 95 человек, на ИВЛ — 24 пациента.

— В детскую больницу № 3 госпитализированы 47 детей с подозрением на коронавирус, в том числе дети с подтвержденным диагнозом. Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19 и с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска — 2128, — добавили в оперштабе.

В больницы районов Новосибирской области госпитализировали 726 пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом.

Сейчас в регионе сделано 245 923 теста на коронавирус. Под медицинским наблюдением находятся 863 жителя региона, 27 858 человек сняты с наблюдения.

Напомним, вчера, 10 июля, в регионе выявили 111 случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Сложная ситуация сейчас и в Алтайском крае. Накануне от коронавируса там скончался 18-летний студент Михаил Петрашов, который работал в студотряде по сбору ягод в Змеиногорском районе. Мы рассказывали его историю тут.

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оперштабкоронавирус в Новосибирске
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