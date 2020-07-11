11 июля суббота
СЕЙЧАС +22°С
Пробки 3/10
usd 71.23
eur 80.27
Тема дняДва человека погибли в ночном ДТП

Все новости

Все новости
Происшествия

В Искитимском районе иномарку разорвало после столкновения — двое человек погибли на месте

Ещё пятеро человек получили травмы, в их числе 10-летний ребёнок

17 621
47 Обсудить

Поделиться

От сильного удара автомобиль буквально разорвало

От сильного удара автомобиль буквально разорвало

Сегодня, 11 июля, на 62-м километре автодороги Р-256 Новосибирск — Ташанта произошло смертельное ДТП. Водитель «Тойоты-Премио», следовавший в сторону Новосибирска, выехал на встречку, где столкнулся по касательной с «Газелью». Затем иномарка столкнулась с автомобилем «Тойота-Ипсум», который тоже двигался во встречном направлении.

Все пострадавшие в этой аварии получили серьёзные травмы

Все пострадавшие в этой аварии получили серьёзные травмы

— В результате ДТП водитель «Тойоты-Премио» и пассажир «Тойоты-Ипсум» от полученных травм скончались на месте происшествия. В лечебные учреждения Искитима и Бердска с различными травмами были доставлены пять пассажиров автомобиля «Тойота-Ипсум» — трое мужчин, женщина и 10-летний мальчик. Все пострадавшие получили черепно-мозговые травмы, кроме того, у троих из них диагностированы переломы различных частей тела, — сообщает ГУ МВД по Новосибирской области.

В настоящее время полиция устанавливает личности погибших мужчин, а также проводит проверку по факту ДТП.

Вы были очевидцем аварии? Знаете погибших или пострадавших? А может быть, у вас есть важные детали об этом ДТП? Присылайте свои фото и видео на редакционный номер: +7 913 157-00-00 (в любой из мессенджеров) либо напишите нам на почту: news@ngs.ru.

Вечером 9 июля на Северном объезде произошло ДТП с участием Toyota RAV4 и двух грузовиков — легковушку зажало между ними.

По теме (4)

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК3
  • СМЕХ1
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ3
  • ПЕЧАЛЬ8

Поделиться

Поделиться

ДТПсмертельная авария
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть почтовая рассылка для самых важных новостей дня. Подпишитесь, чтобы ничего не пропустить.

КОММЕНТАРИИ (47)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!