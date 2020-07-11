В Искитимском районе иномарку разорвало после столкновения — двое человек погибли на месте

Сегодня, 11 июля, на 62-м километре автодороги Р-256 Новосибирск — Ташанта произошло смертельное ДТП. Водитель «Тойоты-Премио», следовавший в сторону Новосибирска, выехал на встречку, где столкнулся по касательной с «Газелью». Затем иномарка столкнулась с автомобилем «Тойота-Ипсум», который тоже двигался во встречном направлении.
— В результате ДТП водитель «Тойоты-Премио» и пассажир «Тойоты-Ипсум» от полученных травм скончались на месте происшествия. В лечебные учреждения Искитима и Бердска с различными травмами были доставлены пять пассажиров автомобиля «Тойота-Ипсум» — трое мужчин, женщина и 10-летний мальчик. Все пострадавшие получили черепно-мозговые травмы, кроме того, у троих из них диагностированы переломы различных частей тела, — сообщает ГУ МВД по Новосибирской области.
В настоящее время полиция устанавливает личности погибших мужчин, а также проводит проверку по факту ДТП.
Вы были очевидцем аварии? Знаете погибших или пострадавших? А может быть, у вас есть важные детали об этом ДТП? Присылайте свои фото и видео на редакционный номер: +7 913 157-00-00 (в любой из мессенджеров) либо напишите нам на почту: news@ngs.ru.
Вечером 9 июля на Северном объезде произошло ДТП с участием Toyota RAV4 и двух грузовиков — легковушку зажало между ними.