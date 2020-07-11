В Искитимском районе иномарку разорвало после столкновения — двое человек погибли на месте

В настоящее время полиция устанавливает личности погибших мужчин, а также проводит проверку по факту ДТП.

Вы были очевидцем аварии? Знаете погибших или пострадавших? А может быть, у вас есть важные детали об этом ДТП? Присылайте свои фото и видео на редакционный номер: +7 913 157-00-00 (в любой из мессенджеров) либо напишите нам на почту: news@ngs.ru.

Вечером 9 июля на Северном объезде произошло ДТП с участием Toyota RAV4 и двух грузовиков — легковушку зажало между ними.