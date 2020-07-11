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В Октябрьском районе Renault Logan сбил 17-летнего парня. Пострадавшего увезли в больницу

Молодой человек переходил дорогу по пешеходному переходу

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ДТП произошло в 23:20

ДТП произошло в 23:20

В пятницу поздно вечером, 10 июля, в Октябрьском районе Новосибирска водитель на автомобиле Renault Logan сбил 17-летнего парня. В результате ДТП пострадавшего увезли в больницу.

— ДТП произошло в 23:20. Водитель 1973 года рождения на автомобиле Renault Logan следовал по улицы Кирова со стороны улицы Сестрорецкая. У дома №341 по улице Кирова совершил наезд на пешехода, который переходил дорогу в зоне нерегулируемого пешеходного перехода. В результате ДТП пострадал парень 17 лет, он доставлен в больницу, — сообщили в ГИБДД по Новосибирской области.

Обстоятельства произошедшего уточняются. На месте работают сотрудники ГИБДД.

Вечером в среду, 8 июля, в Октябрьском районе иномарка сбила подростка, который двигался через дорогу на самокате.

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Октябрьский районсбили подростка
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