В Октябрьском районе Renault Logan сбил 17-летнего парня. Пострадавшего увезли в больницу

В пятницу поздно вечером, 10 июля, в Октябрьском районе Новосибирска водитель на автомобиле Renault Logan сбил 17-летнего парня. В результате ДТП пострадавшего увезли в больницу.



— ДТП произошло в 23:20. Водитель 1973 года рождения на автомобиле Renault Logan следовал по улицы Кирова со стороны улицы Сестрорецкая. У дома №341 по улице Кирова совершил наезд на пешехода, который переходил дорогу в зоне нерегулируемого пешеходного перехода. В результате ДТП пострадал парень 17 лет, он доставлен в больницу, — сообщили в ГИБДД по Новосибирской области.