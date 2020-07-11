Два подростка, пропавшие в Новосибирской области, найдены погибшими — их тела обнаружили в реке

В ночь с 10 на 11 июля стало известно, что два подростка, которые пропали в селе Кыштовка в Новосибирской области, найдены погибшими. Их тела извлекли из водоёма.
— Тела подростков достали из реки вечером. Для установления причины смерти следователем СКР назначена судебно-медицинская экспертиза, — сообщила старший помощник руководителя СУ СК по Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова.
Ранее стало известно, что молодые люди пропали 8 июля. На правом берегу реки Тара в селе Кыштовка были обнаружены их личные вещи, телефоны, мопед. Также во время поиска были опрошены очевидцы, которые утверждали, что видели двух молодых людей, плавающих на старом бревне.
В Новосибирске следком возбудил уголовное дело по факту пропажи 14-летнего Олега Иванова, который страдает аутизмом. Подросток пропал 1 июля во время прогулки, его до сих пор не нашли.