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Два подростка, пропавшие в Новосибирской области, найдены погибшими — их тела обнаружили в реке

Сергей Клыков и Егор Маслаков пропали 8 июля

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Молодых людей искали&nbsp;волонтеры, сотрудники полиции, МЧС

Молодых людей искали волонтеры, сотрудники полиции, МЧС

В ночь с 10 на 11 июля стало известно, что два подростка, которые пропали в селе Кыштовка в Новосибирской области, найдены погибшими. Их тела извлекли из водоёма.

— Тела подростков достали из реки вечером. Для установления причины смерти следователем СКР назначена судебно-медицинская экспертиза, — сообщила старший помощник руководителя СУ СК по Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова.

Ранее стало известно, что молодые люди пропали 8 июля. На правом берегу реки Тара в селе Кыштовка были обнаружены их личные вещи, телефоны, мопед. Также во время поиска были опрошены очевидцы, которые утверждали, что видели двух молодых людей, плавающих на старом бревне.

В Новосибирске следком возбудил уголовное дело по факту пропажи 14-летнего Олега Иванова, который страдает аутизмом. Подросток пропал 1 июля во время прогулки, его до сих пор не нашли.

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Новосибирская областьРекапропали подростки
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