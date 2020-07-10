«Мы в больнице, у подруги потеря памяти»: пострадавшая женщина рассказала подробности ДТП на повороте в Верх-Тулу

Два дня назад на трассе под Новосибирском на повороте на Верх-Тулу произошло массовое ДТП. В аварии пострадали трое взрослых и двое детей. Корреспондент НГС поговорил с одной из пострадавших в этом ДТП. Женщина была за рулём автомобиля Toyota FunCargo и рассказала, как всё произошло и какие травмы получили участники аварии.



— Я была за рулём Toyota. Вот, что я помню про тот день: остановилась на повороте в Верх-Тулу, потом был сильнейший удар в заднюю часть машины, нас выкинуло на встречную полосу, там мы врезались в ещё один автомобиль. Дальше только шум и плач. Я сейчас на 30-й неделе беременности, нахожусь в больнице вместе со своим маленьким сыном, подругой, мужем и их ребёнком. Мы все были в моём автомобиле. Дети с ушибами и ссадинами, у меня трещина в двух рёбрах, порвана связка на колене и перелом надчашечника. У подруги ЧМТ, частичная потеря памяти, а у друга сломана рука и нога, стоял дренаж в лёгком, — рассказала корреспонденту НГС пострадавшая женщина.