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В Новосибирской области три дня назад бесследно исчезла женщина — волонтёры просят помощи в поисках

Саутина Ольга пропала в Сузунском районе

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Женщина может нуждаться в медицинской помощи

Женщина может нуждаться в медицинской помощи

В пятницу вечером, 10 июля, стало известно, что в Сузунском районе Новосибирской области пропала женщина, ей 59 лет. Саутина Ольга Геннадьевна ушла из дома в неизвестном направлении 7 июля. С тех пор её местонахождение неизвестно. На ориентировке поискового отряда «Лиза Алерт» также указано, что женщина нуждается в медицинской помощи.

— К нам обратились сотрудники полиции из Сузуна. Сказали, что женщина ушла три дня назад. Возможно, она находится на территории Сузунского района. Попросили разместить ориентировку в интернете. Пока что это вся информация о пропавшей, — рассказала корреспонденту НГС руководитель поискового отряда «Лиза Алерт» Алеся Яблонских.

Приметы пропавшей: рост 160–165 см, нормального телосложения, волосы русые.

Одежда, в которую была одета пропавшая, пока неизвестна.

Всех, кто видел пропавшую женщину, волонтёры просят сообщить в отдел полиции по телефону 112 либо на горячую линию поискового отряда «Лиза Алерт»: 8 800 700–54–52.

В конце июня волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» попросили помощи в поисках пропавшей 32-летней Натальи Мяготиной. Женщина отправилась в гости к друзьям на маршрутке и пропала.

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Новосибирская областьпропала женщина
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