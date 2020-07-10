В Новосибирской области три дня назад бесследно исчезла женщина — волонтёры просят помощи в поисках

В пятницу вечером, 10 июля, стало известно, что в Сузунском районе Новосибирской области пропала женщина, ей 59 лет. Саутина Ольга Геннадьевна ушла из дома в неизвестном направлении 7 июля. С тех пор её местонахождение неизвестно. На ориентировке поискового отряда «Лиза Алерт» также указано, что женщина нуждается в медицинской помощи.



— К нам обратились сотрудники полиции из Сузуна. Сказали, что женщина ушла три дня назад. Возможно, она находится на территории Сузунского района. Попросили разместить ориентировку в интернете. Пока что это вся информация о пропавшей, — рассказала корреспонденту НГС руководитель поискового отряда «Лиза Алерт» Алеся Яблонских.