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Россия возобновит международное авиасообщение после 15 июля

На первом этапе разрешат летать только в некоторые страны

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Чтобы власти приняли решение окончательно, нужно чтобы ежедневный прирост заболевших не превышал 1% в течение двух недель

Чтобы власти приняли решение окончательно, нужно чтобы ежедневный прирост заболевших не превышал 1% в течение двух недель

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что ограничения на международные полеты начнут снимать во второй половине июля. Окончательное решение о возобновлении перелетов будет принято, когда среднесуточный прирост заболевших COVID-19 за 14 дней не будет превышать 1%.

— Мы предлагаем в качестве этой даты 15 июля 2020 года и предполагаем, что на основе переговорной позиции авиационных властей Минтранс, Росавиация будут информировать правительство Российской Федерации о том, как идут переговоры, — цитирует Голикову ТАСС.

Летать пока будут только в те страны, где в течение двух недель в среднем заражаются не более 40 человек на 100 тысяч жителей. Россияне при возвращении в страну должны будут предоставить данные о тесте на коронавирус или сдать его уже в РФ, а иностранцы — сдать анализ не менее чем за три дня до прибытия.

Ранее стало известно, что возобновлять перелеты будут в два этапа. Роспотребнадзор предложил на первом этапе восстановить авиасообщение с Великобританией, Венгрией, Германией, Данией, Италией, Нидерландами, Норвегией, Польшей и Финляндией, а также Китаем, Вьетнамом, Монголией и Шри-Ланкой.

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