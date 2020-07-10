Новосибирец снял на видео самую яркую комету за это десятилетие — её было видно даже невооруженным глазом

Новосибирский астрофотограф Алексей Поляков снял на видео комету под названием C2020 F3 NEOWISE — её было хорошо видно невооруженным глазом.
— Съёмка проходила в ночь с 9 на 10 июля. Я сейчас нахожусь на Алтае, в районе Усть-Кокса. Эту комету уже видно несколько дней, я специально ждал хорошей погоды, чтобы поснимать. Эта ночь выдалась удачной в плане облачности. Поехал снимать примерно в 02:30. Сначала увидел, что хвост кометы выходит из-за горы, сразу включил фотоаппарат и сделал пристрелочные кадры. Потом начал серийную съемку для видео. В ролике хорошо видно, как комета проходит над горой, — рассказал Алексей.
Алексей Поляков также добавил, что снимал комету примерно до 4 часов ночи. Под утро она уже начала теряться.
— Очень атмосферная съёмка вышла, представьте: вокруг вас горы, светит луна и вы видите комету невооруженным глазом. Перед тобой такая величественная картина! Это, наверное, за десятилетие самая яркая комета! Предыдущие было видно либо в бинокль, либо в телескоп, — делится впечатлениями фотограф.
Видео: Алексей Поляков
В конце мая Алексей Поляков сфотографировал комету под названием C/2017 T2 (PanSTARRS), открытую в 2017 году. Съемки прошли ночью в 100 километрах от Новосибирска.