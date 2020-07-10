Новосибирец снял на видео самую яркую комету за это десятилетие — её было видно даже невооруженным глазом

Алексей Поляков также добавил, что снимал комету примерно до 4 часов ночи. Под утро она уже начала теряться.



— Очень атмосферная съёмка вышла, представьте: вокруг вас горы, светит луна и вы видите комету невооруженным глазом. Перед тобой такая величественная картина! Это, наверное, за десятилетие самая яркая комета! Предыдущие было видно либо в бинокль, либо в телескоп, — делится впечатлениями фотограф.