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Новосибирец снял на видео самую яркую комету за это десятилетие — её было видно даже невооруженным глазом

Съёмка ролика проходила на Алтае

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Съёмка проходила на Алтае

Съёмка проходила на Алтае

Новосибирский астрофотограф Алексей Поляков снял на видео комету под названием C2020 F3 NEOWISE — её было хорошо видно невооруженным глазом.

— Съёмка проходила в ночь с 9 на 10 июля. Я сейчас нахожусь на Алтае, в районе Усть-Кокса. Эту комету уже видно несколько дней, я специально ждал хорошей погоды, чтобы поснимать. Эта ночь выдалась удачной в плане облачности. Поехал снимать примерно в 02:30. Сначала увидел, что хвост кометы выходит из-за горы, сразу включил фотоаппарат и сделал пристрелочные кадры. Потом начал серийную съемку для видео. В ролике хорошо видно, как комета проходит над горой, — рассказал Алексей.

Комету было хорошо видно невооруженным глазом

Комету было хорошо видно невооруженным глазом

Алексей Поляков также добавил, что снимал комету примерно до 4 часов ночи. Под утро она уже начала теряться.

— Очень атмосферная съёмка вышла, представьте: вокруг вас горы, светит луна и вы видите комету невооруженным глазом. Перед тобой такая величественная картина! Это, наверное, за десятилетие самая яркая комета! Предыдущие было видно либо в бинокль, либо в телескоп, — делится впечатлениями фотограф.

Видео: Алексей Поляков

В конце мая Алексей Поляков сфотографировал комету под названием C/2017 T2 (PanSTARRS), открытую в 2017 году. Съемки прошли ночью в 100 километрах от Новосибирска.

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кометановосибирский фотограф
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