В СК рассказали подробности убийства учительницы под Новосибирском — подозреваемого сдали его родственники

В эту пятницу, 10 июля, стало известно, что в посёлке Смоленский Мошковского района Новосибирской области убили заместителя директора местной школы Валентину Болдыреву. По подозрению в убийстве задержан ученик этой школы.
Как сообщает Следственный комитет Российской Федерации по Новосибирской области, предварительно установлено, что потерпевшая проживала одна.
— В ночное время 9 июля 16-летний подозреваемый проник в жилище Валентины Болдыревой, которое расположено на первом этаже. Подозреваемый взломал окно. Через непродолжительное время тело женщины было обнаружено с множественными колото-резаными ранениями, свидетельствующими о насильственном характере смерти. На место происшествия незамедлительно выехали следователи и следователи-криминалисты регионального следственного управления, и сотрудники полиции, — сообщили в ведомстве.
Вскоре в правоохранительные органы обратились родственники подозреваемого, которые заподозрили его в совершенном преступлении и сообщили о его местонахождении.
Как сообщалось ранее, подозреваемого уже задержали, им оказался 16-летний ученик, который ранее уже попадал в поле зрения правоохранительных органов. Орудие преступления (нож) обнаружено и изъято. В настоящее время устанавливаются условия проживания и воспитания несовершеннолетнего.
Произведен необходимый комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления, назначены судебные экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается.
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