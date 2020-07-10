В СК рассказали подробности убийства учительницы под Новосибирском — подозреваемого сдали его родственники

В эту пятницу, 10 июля, стало известно, что в посёлке Смоленский Мошковского района Новосибирской области убили заместителя директора местной школы Валентину Болдыреву. По подозрению в убийстве задержан ученик этой школы.



Как сообщает Следственный комитет Российской Федерации по Новосибирской области, предварительно установлено, что потерпевшая проживала одна.

— В ночное время 9 июля 16-летний подозреваемый проник в жилище Валентины Болдыревой, которое расположено на первом этаже. Подозреваемый взломал окно. Через непродолжительное время тело женщины было обнаружено с множественными колото-резаными ранениями, свидетельствующими о насильственном характере смерти. На место происшествия незамедлительно выехали следователи и следователи-криминалисты регионального следственного управления, и сотрудники полиции, — сообщили в ведомстве.