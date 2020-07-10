В Нижней Ельцовке разобрали многолетний долгострой — за новый дом на его месте застройщик судится с мэрией

Возле дома на улице Лесосечная, 3 демонтировали многолетний долгострой — здесь должно было быть ателье, а теперь планируют многоэтажный дом.
В прошлом году этот и ещё один административный долгострой на улице Лесосечной федеральное агентство ДОМ.РФ продало с торгов новосибирскому предпринимателю Алексею Овчинникову. Сегодня, по данным выписки ЕГРН, больший участок принадлежит компании «Дом Солнца», а его назначение изменено на многоэтажную жилую застройку.
Как рассказала корреспонденту НГС директор компании «Дом Солнца» Яна Петрушина, проект нового строительства на месте разрушенного долгостроя уже готов, но строительство отложено из-за судебного разбирательства.
— Сейчас у нас идёт суд с мэрией, вчера было предварительное заседание. Нам пятно застройки выдают не совсем корректное, следующее слушание назначено на 3 августа, — рассказала она. — Я думаю, это связано [с протестами жителей], потому что город не хочет идти против жителей. Наша территория намного больше, чем там стоит забор, их проезд фактически на нашей территории, но мы даже не стали тревожить лишний раз жителей.
Весной жители дома по улице Лесосечной, 3 активно выступали против нового строительства. По словам члена инициативной группы жильцов Ольги Ширяевой, они направили обращение в мэрию, и городские власти обещали участь их пожелания при планировании строительства.
— Там негде развернуться большим грузовым машинам, а начнётся стройка, начнут бить сваи, сложится и тот дом, и наш. Мы за то, чтобы стройки жилых домов там не было близко, — говорит Ширяева. — Мы, например, за то, чтобы там построили школу искусств, какой-то фитнес-центр, какой-то детский центр, но только не жилой дом.
Яна Петрушина отметила, что в случае решения арбитражного суда в пользу застройщика он уже готов выходить на получение разрешения на строительство, но допустила, что компания может получить отказ и судебное разбирательство начнётся снова.
Компания «Дом Солнца» выступала в качестве генподрядчика в Барнауле, в Новосибирске стала застройщиком пока двух однотипных жилых домов: «Мандарин» на улице Красный Факел, 25 (сдан осенью 2019 года) и «Виноград» на улице Виноградова (строительство началось в конце 2019 года). Проект на улице Лесосечной получил название «Вишня», никаких подробностей о нём на сайте застройщика пока нет.
В прошлом году также стало известно, что всю пойму Нижней Ельцовки готовят к торгам — ДОМ.РФ запланировало здесь многоэтажные жилые дома.