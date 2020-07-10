В Нижней Ельцовке разобрали многолетний долгострой — за новый дом на его месте застройщик судится с мэрией

Возле дома на улице Лесосечная, 3 демонтировали многолетний долгострой — здесь должно было быть ателье, а теперь планируют многоэтажный дом.



В прошлом году этот и ещё один административный долгострой на улице Лесосечной федеральное агентство ДОМ.РФ продало с торгов новосибирскому предпринимателю Алексею Овчинникову. Сегодня, по данным выписки ЕГРН, больший участок принадлежит компании «Дом Солнца», а его назначение изменено на многоэтажную жилую застройку.



Как рассказала корреспонденту НГС директор компании «Дом Солнца» Яна Петрушина, проект нового строительства на месте разрушенного долгостроя уже готов, но строительство отложено из-за судебного разбирательства.

