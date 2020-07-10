Деньги за пропавшие из-за коронавируса авиабилеты вернут через три года

Правительство утвердило правила возврата денег пассажирам за билеты, которыми они не смогли воспользоваться из-за пандемии коронавируса. Согласно документу, деньги можно будет получить только через три года. До этого авиакомпании будут предлагать только ваучеры, которыми можно оплатить их услуги.



Зато вернуть деньги должны с процентами — авиакомпания заплатит за то, что пользовалась всё это время вашими средствами.



— Размер процентов за пользование денежными средствами определяется ключевой ставкой Центрального банка Российской Федерации, действовавшей в соответствующие периоды, — говорится в документе.

