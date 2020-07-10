Деньги за пропавшие из-за коронавируса авиабилеты вернут через три года

Правительство утвердило правила возврата денег пассажирам за билеты, которыми они не смогли воспользоваться из-за пандемии коронавируса. Согласно документу, деньги можно будет получить только через три года. До этого авиакомпании будут предлагать только ваучеры, которыми можно оплатить их услуги.
Зато вернуть деньги должны с процентами — авиакомпания заплатит за то, что пользовалась всё это время вашими средствами.
— Размер процентов за пользование денежными средствами определяется ключевой ставкой Центрального банка Российской Федерации, действовавшей в соответствующие периоды, — говорится в документе.
Правила применимы к рейсам в Китай, отправлявшихся после 1 февраля, ко всем остальным рейсам — с 18 марта. Правда, билет должен быть куплен до 1 мая. И чартерных рейсов это не коснется.
Чтобы получить деньги, нужно будет написать заявление на сайте перевозчика в течение трех лет с даты отправления самолета. После этого у авиакомпании есть 10 дней, чтобы перечислить средства. Причем именно на ту карту, с которой билет покупался. На другую деньги переведут только в случае, если лично прийти в офис перевозчика (или иные пункты, которые определит авиакомпания).
Напомним, с конца марта Россия приостановила авиасообщение с другими странами из-за пандемии коронавируса. Возобновить авиасообщение с некоторыми странами планировалось с 15 июля, об этом сообщала Росавиация в первой половине июня. Однако позже запрет продлили до 1 августа.