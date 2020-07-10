Niva сменила бренд: теперь это снова Lada

Внедорожник Chevrolet Niva сменил бренд: теперь он будет продаваться под маркой Lada. АВТОВАЗ опубликовал первые фотографии обновленной модели и объявил о начале её производства.

С переходом под крыло «Лады» автомобиль сменил логотипы на решетке радиатора и руле — вместо желтого креста там теперь изображена ладья. Во всем остальном машина не изменилась. Собирать её будут на том же предприятии, которую переименовали из GM-AVTOVAZ в «ЛАДА ЗАПАД ТОЛЬЯТТИ».

