Niva сменила бренд: теперь это снова Lada

Внедорожник Chevrolet Niva сменил бренд: теперь он будет продаваться под маркой Lada. АВТОВАЗ опубликовал первые фотографии обновленной модели и объявил о начале её производства.
С переходом под крыло «Лады» автомобиль сменил логотипы на решетке радиатора и руле — вместо желтого креста там теперь изображена ладья. Во всем остальном машина не изменилась. Собирать её будут на том же предприятии, которую переименовали из GM-AVTOVAZ в «ЛАДА ЗАПАД ТОЛЬЯТТИ».
Автомобиль уже появился на официальном сайте «Лады». Там представлены две версии — обычная и внедорожная off-road. Последнюю отличает наличие шноркеля для преодоления брода глубиной до полуметра. Для «Нивы» под маркой Chevrolet он тоже предлагался, но такие комплектации назывались LE и LEM.
Во сколько обойдется Lada Niva, пока не сообщается. При этом у дилеров еще остались экземпляры с шильдиками Chevrolet. На официальном сайте цены на них начинаются от
Напомним, Niva (2123) разрабатывалась как замена классической «Ниве» (2121), которая в итоге до сих пор выпускается под именем
В конце 2019 года АВТОВАЗ выкупил у американского концерна General Motors долю в совместном предприятии, где выпускали Chevrolet Niva. Теперь этот завод полностью принадлежит российской стороне.