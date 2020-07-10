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Niva сменила бренд: теперь это снова Lada

Модель вернулась к названию, которое получила ещё при рождении 20 лет назад

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Внедорожнику заменили желтый крест на трехмерную ладью

Внедорожнику заменили желтый крест на трехмерную ладью

Внедорожник Chevrolet Niva сменил бренд: теперь он будет продаваться под маркой Lada. АВТОВАЗ опубликовал первые фотографии обновленной модели и объявил о начале её производства.

С переходом под крыло «Лады» автомобиль сменил логотипы на решетке радиатора и руле — вместо желтого креста там теперь изображена ладья. Во всем остальном машина не изменилась. Собирать её будут на том же предприятии, которую переименовали из GM-AVTOVAZ в «ЛАДА ЗАПАД ТОЛЬЯТТИ».

Один из первых экземпляров возродившейся Lada Niva

Один из первых экземпляров возродившейся Lada Niva

Автомобиль уже появился на официальном сайте «Лады». Там представлены две версии — обычная и внедорожная off-road. Последнюю отличает наличие шноркеля для преодоления брода глубиной до полуметра. Для «Нивы» под маркой Chevrolet он тоже предлагался, но такие комплектации назывались LE и LEM.

Во сколько обойдется Lada Niva, пока не сообщается. При этом у дилеров еще остались экземпляры с шильдиками Chevrolet. На официальном сайте цены на них начинаются от 675 тысяч рублей с учетом скидок, но у некоторых дилеров машины можно купить еще дешевле.

Новинка ничем не отличается от старых моделей, кроме шильдиков

Новинка ничем не отличается от старых моделей, кроме шильдиков

Напомним, Niva (2123) разрабатывалась как замена классической «Ниве» (2121), которая в итоге до сих пор выпускается под именем Lada 4x4. Сборка новой «Нивы» началась в 2000 году, и первые пару лет она выпускалась под маркой Lada — но в 2002 году её переименовали в Chevrolet.

В конце 2019 года АВТОВАЗ выкупил у американского концерна General Motors долю в совместном предприятии, где выпускали Chevrolet Niva. Теперь этот завод полностью принадлежит российской стороне.

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