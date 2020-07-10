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СрочноШкольника подозревают в убийстве учительницы

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Криминал

Под Новосибирском школьника задержали по подозрению в убийстве учительницы

Женщина была также социальным педагогом, которая вела этого ученика

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Трагедия развернулась в местной школе&nbsp;

Трагедия развернулась в местной школе 

В посёлке Смоленский Мошковского района Новосибирской области 9 июля убили заместителя директора местной школы Валентину Бондареву. По подозрению в убийстве задержан ученик этой школы.

Министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук рассказал корреспонденту НГС, что ведомство сразу же отреагировало на новость о трагедии и специалисты работали на месте еще вчера.

— Наши специалисты были на месте и в школе отработали всю ситуацию от и до. Смотрели работу школы с этим подростком, потому что сам педагог — заместитель директора по воспитательной работе, она ещё и социальный педагог. Она этого подростка и сопровождала. Мы на месте всё посмотрели. Сейчас анализируем документы, — рассказал Сергей Федорчук.

От более подробных комментариев министр отказался, попросив прислать официальный запрос.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство».

— Подозреваемый в совершении преступления задержан, — пояснили в пресс-службе СК России по НСО. — Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.

Если вам известны обстоятельства трагедии или вы знаете задержанного школьника свяжитесь с нашим криминальным журналистом по номеру тел. 8 953 775-22-29. Можно анонимно.

Два года назад в Барабинске в филиале колледжа транспортных технологий имени Лунина студент выстрелил в однокурсника. Местные жители, когда всё произошло, оправдывали стрелка и считали, что его довели издевательства студентов.

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Мошковский районУбийство
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