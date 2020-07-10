Под Новосибирском школьника задержали по подозрению в убийстве учительницы

В посёлке Смоленский Мошковского района Новосибирской области 9 июля убили заместителя директора местной школы Валентину Бондареву. По подозрению в убийстве задержан ученик этой школы.



Министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук рассказал корреспонденту НГС, что ведомство сразу же отреагировало на новость о трагедии и специалисты работали на месте еще вчера.

— Наши специалисты были на месте и в школе отработали всю ситуацию от и до. Смотрели работу школы с этим подростком, потому что сам педагог — заместитель директора по воспитательной работе, она ещё и социальный педагог. Она этого подростка и сопровождала. Мы на месте всё посмотрели. Сейчас анализируем документы, — рассказал Сергей Федорчук.