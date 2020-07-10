Строителя домов возле пляжа под Новосибирском банкротят за многомиллионные долги

Арбитражный суд Новосибирской области ввёл процедуру наблюдения в компании «Интерком», которая не достроила
Как следует из материалов дела, с требованием признать строительную компанию банкротом
Из-за коронавируса рассмотрение заявления откладывалось. 1 июля Арбитражный суд изготовил в полном объеме определение об обоснованности заявления о признании банкротом компании «Интерком» и введении процедуры наблюдения.
Учредителем ООО «Интерком» является Галина Олейникова, директором — Олег Олейников. Временным управляющим компании «Интерком» назначили Дениса Гребенюка. Рассмотрение отчёта временного управляющего назначено на
По данным «Контур.Фокус», на конец 2018 года баланс компании «Интерком» составлял
В разделе новостей на сайте «Интерком» говорится, что первой сданной девятиэтажке присвоили адрес
В марте 2019 года строительная компания ПСК «Развитие» потребовала банкротства новосибирского аквапарка: строители утверждали, что не получили деньги за свою работу. Осенью