Строителя домов возле пляжа под Новосибирском банкротят за многомиллионные долги

Из-за коронавируса рассмотрение заявления откладывалось. 1 июля Арбитражный суд изготовил в полном объеме определение об обоснованности заявления о признании банкротом компании «Интерком» и введении процедуры наблюдения.



Учредителем ООО «Интерком» является Галина Олейникова, директором — Олег Олейников. Временным управляющим компании «Интерком» назначили Дениса Гребенюка. Рассмотрение отчёта временного управляющего назначено на 7 декабря 2020 года .



По данным «Контур.Фокус», на конец 2018 года баланс компании «Интерком» составлял 570,7 млн рублей, выручка — 36,6 млн , чистый убыток — 94 тысячи . Компания строила ЖК «Речкуновский парк» в сосновом бору в 50 метрах от Бердского залива. На сайте строителей жилой комплекс описывается как три девятиэтажных кирпичных дома в природоохранной зоне.

