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Строителя домов возле пляжа под Новосибирском банкротят за многомиллионные долги

У компании «Интерком» осталась недостроенной девятиэтажка на берегу Бердского залива

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Застройщика ЖК «Речкуновский парк» на Бердском заливе банкротят&nbsp;

Застройщика ЖК «Речкуновский парк» на Бердском заливе банкротят 

Арбитражный суд Новосибирской области ввёл процедуру наблюдения в компании «Интерком», которая не достроила ЖК «Речкуновский парк» на Бердском заливе.

Как следует из материалов дела, с требованием признать строительную компанию банкротом 3 февраля 2020 года обратилась компания «Техносистемы» — из-за долга 63 937 760 рублей 98 копеек. Она занимается системами промышленной автоматизации и ранее отсудила у строителей долги по займу — 78,324 млн рублей. «Интерком» рассчитался с основным долгом, но не оплатил проценты, поэтому кредитор обратился в Арбитражный суд.

Из-за коронавируса рассмотрение заявления откладывалось. 1 июля Арбитражный суд изготовил в полном объеме определение об обоснованности заявления о признании банкротом компании «Интерком» и введении процедуры наблюдения.

Учредителем ООО «Интерком» является Галина Олейникова, директором — Олег Олейников. Временным управляющим компании «Интерком» назначили Дениса Гребенюка. Рассмотрение отчёта временного управляющего назначено на 7 декабря 2020 года.

По данным «Контур.Фокус», на конец 2018 года баланс компании «Интерком» составлял 570,7 млн рублей, выручка — 36,6 млн, чистый убыток — 94 тысячи. Компания строила ЖК «Речкуновский парк» в сосновом бору в 50 метрах от Бердского залива. На сайте строителей жилой комплекс описывается как три девятиэтажных кирпичных дома в природоохранной зоне.

В разделе новостей на сайте «Интерком» говорится, что первой сданной девятиэтажке присвоили адрес Речкуновский переулок, 1 в марте 2018 года. На картах 2ГИС вторая девятиэтажка по адресу МК Сибиряк территория, 11 обозначена строящейся.

В марте 2019 года строительная компания ПСК «Развитие» потребовала банкротства новосибирского аквапарка: строители утверждали, что не получили деньги за свою работу. Осенью 2019 года в отношении ООО «ВДТ Строй» введена процедура наблюдения. Компания «Кварсис-Строитель» признана банкротом 20 февраля 2020 года — открыто конкурсное производство.

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