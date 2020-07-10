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В Новосибирске определён подрядчик на строительство долгожданной школы в «Европейском Береге»

Школу проектировали в Нидерландах и построят на 45 миллионов дешевле, чем планировали власти

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Новый проект школы разработали в компании&nbsp;«ГенИнжПроект» при участии архитекторов из Нидерландов: все четыре фасада будут разными

Новый проект школы разработали в компании «ГенИнжПроект» при участии архитекторов из Нидерландов: все четыре фасада будут разными

9 июля власти подвели итоги конкурса на строительство школы в микрорайоне «Европейский Берег»: победителем признали его основного застройщика.

К конкурсу допустили троих участников, но предложения поступили только от двух: соперником «Брусники» (в конкурсе участвовала дочерняя компания группы «Брусника. Организатор строительства») по торгам стала компания «Гранит-Н» — она строит школы, детские сады и другие здания по госзаказу в Новосибирской области и Крыму.

По данным результатов закупки, «Брусника» обошла её меньше чем на два миллиона, предложив самую низкую стоимость строительства — 276,6 млн рублей. Стартовая стоимость закупки была выше на 45 миллионов и составляла 321,63 млн рублей.

Проект школы разработан также по заказу «Брусники», над ним работали, в частности, архитекторы нидерландских бюро Svesmi (фасады и интерьеры) и Novascape (ландшафтный дизайн).

— Проектом предусматривается не только концепция нового здания школы, но и разработка нового технического задания, направленного на современное образование, а также разработка открытых общественных пространств и ландшафта для создания динамичного развития, устойчивого в широчайшем плане, — описывает застройщик новую школу в презентации проекта.

В здании будет просторный атриум и необычные угловые лестницы: для каждой — свой цвет

В здании будет просторный атриум и необычные угловые лестницы: для каждой — свой цвет

Конкурс на поиск подрядчика для строительства школы прошёл со второго раза — первый отменили. Первоначально проект был типовым, но компания сочла его несовременным. Новое здание будет четырёхэтажным, без подвала, с двойным светом и необычными лестницами в углах здания. В нём предусмотрены два спортивных зала, хореографический и арт-классы, лаборатории и рекреационные зоны. Вместо привычного актового зала здесь будет атриум, в котором можно будет проводить общие собрания, мероприятия и уроки. Новая школа будет рассчитана на 825 учеников.

— Мы стремились решить две задачи: сделать школу эффективной и полезной, — рассказали в «Бруснике». — Наш проект предполагает создание школы, легко приспосабливающейся к изменениям. И к тем, что происходят в течение дня, и к тем, что произойдут на горизонте десяти лет. Мы пытались создать пространства, не предполагающие твёрдых решений. Поэтому, например, конфигурация аудиторий предусматривает возможность различной рассадки.

Как уточнили в «Бруснике», застройщик готов выйти на стройплощадку сразу после подписания договора с властями. Завершить строительство в компании планируют к концу 2021 года. Затем школу передадут в управление муниципалитету.

Первое разрешение на строительство школы мэрия Новосибирска выдала больше года назад. Школа — самый долгожданный и необходимый объект инфраструктуры в большом новом микрорайоне. Жители неоднократно устраивали акции, чтобы обратить внимание властей на проблему, а в период самоизоляции устроили онлайн-митинг.

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«Брусника»«Европейский Берег»школа
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