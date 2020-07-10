В Новосибирске определён подрядчик на строительство долгожданной школы в «Европейском Береге»

9 июля власти подвели итоги конкурса на строительство школы в микрорайоне «Европейский Берег»: победителем признали его основного застройщика.



К конкурсу допустили троих участников, но предложения поступили только от двух: соперником «Брусники» (в конкурсе участвовала дочерняя компания группы «Брусника. Организатор строительства») по торгам стала компания «Гранит-Н» — она строит школы, детские сады и другие здания по госзаказу в Новосибирской области и Крыму.