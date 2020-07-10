Вернётся ли в Новосибирск жара? Синоптики составили прогноз на выходные

Ночью в субботу, 11 июля, преимущественно без осадков, днем ожидается небольшой дождь. Ночью температура воздуха будет +12... +14 градусов, днем ожидается до +22... +24 градуса. Будет дуть северо-западный ветер со скоростью 4–9 метров в секунду.

12 июля, в воскресенье, преимущественно без осадков, ветер северо-западный, скорость — 3–8 метров в секунду. Ночью температура воздуха составит +13... +15 градусов, а днем — +26... +28 °C.

А в понедельник, 13 июля, ночью без осадков, местами небольшой дождь, ветер северо-западный 4–9 метров в секунду. Ночью столбик термометра покажет +15... +17 градусов, а днем — +26... +28 °C.

Жара плюс выходной — в большинстве случаев летом эта комбинация равняется отдыху на пляже. А еще в жару очень хочется пить. На отдыхе утоляют жажду не только водой, но и алкогольными напитками. А можно ли их пить в жаркую погоду? Как пиво связано с обмороком и можно ли отравиться водой? Разбираемся вместе, что лучше пить в жару.