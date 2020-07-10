Появилось видео, как пьяный водитель сносит припаркованные машины на МЖК

Появилось видео ДТП во дворе на улице Татьяны Снежиной в Новосибирске: там вчера вечером, 9 июля, пьяный водитель протаранил четыре припаркованных автомобиля.
— В 21:01 в дежурную часть поступило сообщение о столкновении 5 транспортных средств. На место ДТП выезжали
Сегодня читатель НГС прислал ролик, снятый камерой видеонаблюдения.
Мужчина за рулём ВАЗа, по словам очевидцев, несколько раз пытался сбежать с места ДТП, но его остановили местные жители.
— Виновник ДТП пытался дважды сбежать, собирал большое количество сторонников, чтобы, видимо, отбиваться, потому что люди его догоняли, а он убегал, — рассказывала вчера читательница НГС.
В феврале этого года в Новосибирске на видеорегистратор попало ДТП с пешеходами — «тойота» вылетела с кольца на островок безопасности и врезалась в людей.