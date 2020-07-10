Появилось видео, как пьяный водитель сносит припаркованные машины на МЖК

Появилось видео ДТП во дворе на улице Татьяны Снежиной в Новосибирске: там вчера вечером, 9 июля, пьяный водитель протаранил четыре припаркованных автомобиля.



— В 21:01 в дежурную часть поступило сообщение о столкновении 5 транспортных средств. На место ДТП выезжали сотрудники ДПС . Водитель находился в состоянии опьянения. Пострадавших среди людей не было, — рассказали корреспонденту НГС в новосибирской ГИБДД .

Сегодня читатель НГС прислал ролик, снятый камерой видеонаблюдения.