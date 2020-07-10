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Появилось видео, как пьяный водитель сносит припаркованные машины на МЖК

По информации ГИБДД, водитель ВАЗа повредил четыре автомобиля

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Мужчина на большой скорости врезался в припаркованные машины

Мужчина на большой скорости врезался в припаркованные машины

Появилось видео ДТП во дворе на улице Татьяны Снежиной в Новосибирске: там вчера вечером, 9 июля, пьяный водитель протаранил четыре припаркованных автомобиля.

— В 21:01 в дежурную часть поступило сообщение о столкновении 5 транспортных средств. На место ДТП выезжали сотрудники ДПС. Водитель находился в состоянии опьянения. Пострадавших среди людей не было, — рассказали корреспонденту НГС в новосибирской ГИБДД.

Сегодня читатель НГС прислал ролик, снятый камерой видеонаблюдения.

Мужчина за рулём ВАЗа, по словам очевидцев, несколько раз пытался сбежать с места ДТП, но его остановили местные жители.

— Виновник ДТП пытался дважды сбежать, собирал большое количество сторонников, чтобы, видимо, отбиваться, потому что люди его догоняли, а он убегал, — рассказывала вчера читательница НГС.

До приезда автоинспекторов, водителю не давали сбежать местные жители

До приезда автоинспекторов, водителю не давали сбежать местные жители

В ДТП, помимо врезавшегося ВАЗа, повреждения получили еще четыре автомобиля

В ДТП, помимо врезавшегося ВАЗа, повреждения получили еще четыре автомобиля

В феврале этого года в Новосибирске на видеорегистратор попало ДТП с пешеходами — «тойота» вылетела с кольца на островок безопасности и врезалась в людей.

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