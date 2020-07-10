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Мэр Новосибирска рассказал, откуда по вечерам воняет — каждую волну неприятного запаха теперь будут фиксировать

Анатолий Локоть считает, что есть закономерность в том, что плохо пахнуть начинает по вечерам

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На этой неделе горожане жаловались на вонь несколько вечеров подряд

На этой неделе горожане жаловались на вонь несколько вечеров подряд

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть заявил, что теперь на каждую волну неприятного запаха в городе будут составлять акты.

— Действительно, периодически город накрывает волна запаха. И я дал поручения сегодня составлять акты на каждую волну. Проблема заключается в формальном актировании, потому что по ответу Роспотребнадзора уровень запаха не нормируется. Нет шкалы измерения. Тем не менее дал поручение департаменту ЖКХ составлять акты на каждый случай. Запах появляется, как правило, в темное время, видимо, это тоже не зря. Когда темнеет, меньше людей и возможностей зафиксировать этот запах. Но от этого легче не становится, особенно в жаркое, душное время, которое сейчас в Новосибирске, — объяснил мэр на часе прессы.

После составления актов мэрия планирует принимать дальнейшие действия против нарушителя, какие именно — мэр не уточнил. Также Анатолий Локоть напомнил о прошедшем совещании, на котором устанавливали причину неприятного запаха.

— Примерно месяц назад состоялось выездное заседание, и на Кудряшовский свинокомплекс выехали и депутаты Горсовета, и специалисты мэрии. Был зафиксирован источник — определенно, что запах связан именно с нарушениями технологий работы с отходами жизнедеятельности животных свинокомплекса, — рассказал Анатолий Локоть.

В начале июня в мэрии прошло заседание рабочей группы горсовета по вопросам экологии. Одним из вопросов снова стал неприятный запах, который периодически появляется в Новосибирске. Вонь горожане замечают почти каждый вечер: последний раз они пожаловались редакции на неё вчера.

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Кудряшовский мясокомбинатвонь в городе
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