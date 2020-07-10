Мэр Новосибирска рассказал, откуда по вечерам воняет — каждую волну неприятного запаха теперь будут фиксировать

После составления актов мэрия планирует принимать дальнейшие действия против нарушителя, какие именно — мэр не уточнил. Также Анатолий Локоть напомнил о прошедшем совещании, на котором устанавливали причину неприятного запаха.

— Примерно месяц назад состоялось выездное заседание, и на Кудряшовский свинокомплекс выехали и депутаты Горсовета, и специалисты мэрии. Был зафиксирован источник — определенно, что запах связан именно с нарушениями технологий работы с отходами жизнедеятельности животных свинокомплекса, — рассказал Анатолий Локоть.

В начале июня в мэрии прошло заседание рабочей группы горсовета по вопросам экологии. Одним из вопросов снова стал неприятный запах, который периодически появляется в Новосибирске. Вонь горожане замечают почти каждый вечер: последний раз они пожаловались редакции на неё вчера.

