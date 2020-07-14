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Слишком много перевели — история сибирячки, которую МИД заставляет вернуть материальную помощь

Девушка вернулась из Германии в Россию, сообщила об этом чиновникам, но деньги продолжали капать на её счет

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Лидия с трудом выбралась из Германии. Вместе с другими соотечественниками она возвращалась на специальном вывозном рейсе

Лидия с трудом выбралась из Германии. Вместе с другими соотечественниками она возвращалась на специальном вывозном рейсе

Весной этого года тысячи новосибирцев застряли в других странах из-за коронавирусной пандемии и закрытых границ. Мы уже рассказывали историю сибирячки, которая вернулась домой и пожалела об этом. Сейчас прибывшие из-за рубежа россияне сталкиваются с новой проблемой: Министерство иностранных дел России требует вернуть часть материальной помощи, которую они получали в другой стране из-за невозможности улететь домой. В такой ситуации оказалась и сибирячка Лидия, которая вернулась в Новосибирск из Германии. Она рассказала НГС, как уезжала из-за границы, что нужно было сделать для получения материальной помощи и почему, по её мнению, МИД — некомпетентный в этих вопросах орган. Публикуем её авторскую колонку.

Весной я застряла в Германии. Должна была находиться в Гамбурге с 5 марта по 9 апреля. Обратный рейс намечался на 8 апреля через Москву. На тот момент в России говорили, что коронавирус — это не страшно, что пандемия быстро закончится, до России вирус не дойдёт. Понимаю, что можно было предвидеть эту ситуацию, но у меня заканчивалась виза, вариантов было немного — лететь домой сейчас или только осенью. Честно, даже не предполагала, что так закончится. Сейчас я радуюсь, что уволилась с работы и всё-таки полетела. Не знаю, как работающие люди справлялись с невозможностью приехать и работодателями.

В какой-то момент в приложении Аэрофлота изменили город прилёта на Санкт-Петербург, но я даже не обратила на это внимания. Потом начали писать знакомые, которые увидели блогерку, тоже улетающую из Германии. Я с ней связалась, она объяснила, что улетает, потому что отменяют рейсы. Это произошло 16 марта, и это была первая информация, которую я получила. В Аэрофлот дозвониться было нереально, а в приложении оставался только один билет до России. Эта блогерка предложила обратиться в посольство и узнать там. В итоге ответили мне, только когда я вышла на МИД Германии, от других ответа не было.

«Уже и не помню, сколько было поисков адресов посольства, заполнения всяких форм, писем»

Я получала деньги с даты отменённого рейса. После приезда на официальном вывозном рейсе заполнила документы в аэропорту, позвонила 112 и установила приложение, которое обязаны установить на свой смартфон все люди, садящиеся на 14-дневный карантин (историю возмущенной сибирячки о работе этого приложения можно почитать тут). И, кстати, материальная помощь от государства приходила нерегулярно. В итоге мой приезд совпал с майскими праздниками.

Были вопросы по поводу начисления денег. За какие точно сроки полагается выплата? Например, считался ли первый день отмены рейса? В страну я попала поздно вечером, а в Новосибирске была ночью и не знала, будет ли выплата за этот день. После праздников опять начали приходить деньги, сначала я подумала, что это как раз за эти два непонятных дня. Но деньги приходили и приходили, и я сама начала искать информацию.

Сибирячка старалась найти решение своей проблемы — безуспешно

Сибирячка старалась найти решение своей проблемы — безуспешно

При этом в официальных источниках и на сайте МИД никакой информации и разъяснений не было — полезные объяснения я нашла только в телеграм-каналах. На официальных страницах публиковали только информацию по рейсам. А ещё у них отключены комментарии, и возможность получить ответ в личные сообщения — нулевая, проверено не раз. Причем многим людям приходили деньги, и они по-честному искали способы их вернуть. В результате я нашла почту МИД и написала им письмо — и не одно, но ответа не получила. Зато получила одобрение на получение материальной помощи, которую потом получала месяц.

МИД России потребовал вернуть деньги, которые якобы были отправлены по ошибке

МИД России потребовал вернуть деньги, которые якобы были отправлены по ошибке

Примерно через две недели после этого деньги перестали приходить. Я их не тратила — они лежали на карте, планировала их вернуть. Мне чужого не надо. И вот неделю назад пришло письмо с просьбой вернуть деньги. И так интересно написано это письмо. Как будто я сама каким-то образом приехала из Германии, не известила их о своем приезде. Это как вообще? Я прилетела вывозным рейсом, информация обо мне везде была: и в Германии, и в России, бумагу о предстоящем режиме самоизоляции на две недели я тоже подписывала. Это ошибка МИД ещё раз доказывает их некомпетентность в вопросах вывоза соотечественников из-за рубежа и выплаты материальной помощи.

Если вы тоже выбирались из-за границы вывозным рейсом или Министерство иностранных дел России тоже прислало вам уведомление с просьбой о возврате денег, напишите свою историю нам на редакционный номер в WhatsApp или Telegram: +7 923 157-00-00 или на почту: a.mironova@iportal.ru.

Мнение автора может не совпадать с мнением редакции

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Германияматериальная помощькоронавирус в НовосибирскеМИД России
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