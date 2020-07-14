Слишком много перевели — история сибирячки, которую МИД заставляет вернуть материальную помощь

Весной я застряла в Германии. Должна была находиться в Гамбурге с 5 марта по 9 апреля. Обратный рейс намечался на 8 апреля через Москву. На тот момент в России говорили, что коронавирус — это не страшно, что пандемия быстро закончится, до России вирус не дойдёт. Понимаю, что можно было предвидеть эту ситуацию, но у меня заканчивалась виза, вариантов было немного — лететь домой сейчас или только осенью. Честно, даже не предполагала, что так закончится. Сейчас я радуюсь, что уволилась с работы и всё-таки полетела. Не знаю, как работающие люди справлялись с невозможностью приехать и работодателями.



В какой-то момент в приложении Аэрофлота изменили город прилёта на Санкт-Петербург, но я даже не обратила на это внимания. Потом начали писать знакомые, которые увидели блогерку, тоже улетающую из Германии. Я с ней связалась, она объяснила, что улетает, потому что отменяют рейсы. Это произошло 16 марта, и это была первая информация, которую я получила. В Аэрофлот дозвониться было нереально, а в приложении оставался только один билет до России. Эта блогерка предложила обратиться в посольство и узнать там. В итоге ответили мне, только когда я вышла на МИД Германии, от других ответа не было.