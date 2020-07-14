Слишком много перевели — история сибирячки, которую МИД заставляет вернуть материальную помощь

Весной этого года тысячи новосибирцев застряли в других странах из-за коронавирусной пандемии и закрытых границ. Мы уже рассказывали историю сибирячки, которая вернулась домой и пожалела об этом. Сейчас прибывшие из-за рубежа россияне сталкиваются с новой проблемой: Министерство иностранных дел России требует вернуть часть материальной помощи, которую они получали в другой стране из-за невозможности улететь домой. В такой ситуации оказалась и сибирячка Лидия, которая вернулась в Новосибирск из Германии. Она рассказала НГС, как уезжала из-за границы, что нужно было сделать для получения материальной помощи и почему, по её мнению, МИД — некомпетентный в этих вопросах орган. Публикуем её авторскую колонку.
Весной я застряла в Германии. Должна была находиться в Гамбурге с 5 марта по 9 апреля. Обратный рейс намечался на 8 апреля через Москву. На тот момент в России говорили, что коронавирус — это не страшно, что пандемия быстро закончится, до России вирус не дойдёт. Понимаю, что можно было предвидеть эту ситуацию, но у меня заканчивалась виза, вариантов было немного — лететь домой сейчас или только осенью. Честно, даже не предполагала, что так закончится. Сейчас я радуюсь, что уволилась с работы и всё-таки полетела. Не знаю, как работающие люди справлялись с невозможностью приехать и работодателями.
В какой-то момент в приложении Аэрофлота изменили город прилёта на Санкт-Петербург, но я даже не обратила на это внимания. Потом начали писать знакомые, которые увидели блогерку, тоже улетающую из Германии. Я с ней связалась, она объяснила, что улетает, потому что отменяют рейсы. Это произошло 16 марта, и это была первая информация, которую я получила. В Аэрофлот дозвониться было нереально, а в приложении оставался только один билет до России. Эта блогерка предложила обратиться в посольство и узнать там. В итоге ответили мне, только когда я вышла на МИД Германии, от других ответа не было.
«Уже и не помню, сколько было поисков адресов посольства, заполнения всяких форм, писем»
Я получала деньги с даты отменённого рейса. После приезда на официальном вывозном рейсе заполнила документы в аэропорту, позвонила 112 и установила приложение, которое обязаны установить на свой смартфон все люди, садящиеся на 14-дневный карантин (историю возмущенной сибирячки о работе этого приложения можно почитать тут). И, кстати, материальная помощь от государства приходила нерегулярно. В итоге мой приезд совпал с майскими праздниками.
Были вопросы по поводу начисления денег. За какие точно сроки полагается выплата? Например, считался ли первый день отмены рейса? В страну я попала поздно вечером, а в Новосибирске была ночью и не знала, будет ли выплата за этот день. После праздников опять начали приходить деньги, сначала я подумала, что это как раз за эти два непонятных дня. Но деньги приходили и приходили, и я сама начала искать информацию.
При этом в официальных источниках и на сайте МИД никакой информации и разъяснений не было — полезные объяснения я нашла только в телеграм-каналах. На официальных страницах публиковали только информацию по рейсам. А ещё у них отключены комментарии, и возможность получить ответ в личные сообщения — нулевая, проверено не раз. Причем многим людям приходили деньги, и они по-честному искали способы их вернуть. В результате я нашла почту МИД и написала им письмо — и не одно, но ответа не получила. Зато получила одобрение на получение материальной помощи, которую потом получала месяц.
Примерно через две недели после этого деньги перестали приходить. Я их не тратила — они лежали на карте, планировала их вернуть. Мне чужого не надо. И вот неделю назад пришло письмо с просьбой вернуть деньги. И так интересно написано это письмо. Как будто я сама каким-то образом приехала из Германии, не известила их о своем приезде. Это как вообще? Я прилетела вывозным рейсом, информация обо мне везде была: и в Германии, и в России, бумагу о предстоящем режиме самоизоляции на две недели я тоже подписывала. Это ошибка МИД ещё раз доказывает их некомпетентность в вопросах вывоза соотечественников из-за рубежа и выплаты материальной помощи.
Если вы тоже выбирались из-за границы вывозным рейсом или Министерство иностранных дел России тоже прислало вам уведомление с просьбой о возврате денег, напишите свою историю нам на редакционный номер в WhatsApp или Telegram: +7 923 157-00-00 или на почту: a.mironova@iportal.ru.
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