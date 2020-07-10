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В Алтайском крае умер 18-летний студент, заражённый коронавирусом

Он работал в студотряде, который занимался сбором ягод

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Всего в студенческом отряде было 128 человек, 15 из них госпитализированы

Всего в студенческом отряде было 128 человек, 15 из них госпитализированы

На Алтае умер 18-летний студент, заражённый коронавирусом — он работал в студотряде по сбору ягод в Змеиногорском районе.

— У 18-летнего умершего студента подтверждена коронавирусная инфекция, — передаёт ТАСС сообщение краевого Минздрава.

Всего в студенческом отряде было 128 человек, 15 из них госпитализированы, остальные находятся в обсерваторах, уточнили в пресс-службе.

— В Змеиногорске работодатель не выполнил возложенных на него Трудовым кодексом РФ обязательств, поэтому студенты прекратили свою трудовую деятельность. По факту сложившейся ситуации уполномоченными органами проводятся проверки, осуществляются необходимые процедуры, по итогам будут предприняты соответствующие меры, — сообщили в пресс-службе правительства края.

Как сообщили в следственном управлении СК РФ по региону, студент умер 8 июля, начата проверка.

— Предварительно установлено, что погибший осуществлял трудовую деятельность в студенческом стройотряде «Магистраль» в Змеиногорске с 25 июня этого года. В рамках проверки следователями устанавливаются обстоятельства трудовой деятельности юноши в студенческом отряде. Кроме того, назначены необходимые экспертизы, в том числе по установлению причины смерти и возможном заражении погибшего новой коронавирусной инфекцией, — сообщает СК.

По данным издания Altapress, студенты работали в бывшем ягодном хозяйстве «Янтарное» и жили в здании бывшего профучилища. Несколько дней назад в общежитии произошла вспышка ОРВИ.

В Новосибирске самой молодой пациентке, скончавшейся от COVID-19, было 29 лет. НГС нашел родных и близких умершей девушки. Её звали Надежда. Она до последнего ходила на работу, а диагноз «коронавирус» ей поставили посмертно — рассказываем её историю.

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