В Алтайском крае умер 18-летний студент, заражённый коронавирусом

Как сообщили в следственном управлении СК РФ по региону, студент умер 8 июля, начата проверка.

— Предварительно установлено, что погибший осуществлял трудовую деятельность в студенческом стройотряде «Магистраль» в Змеиногорске с 25 июня этого года. В рамках проверки следователями устанавливаются обстоятельства трудовой деятельности юноши в студенческом отряде. Кроме того, назначены необходимые экспертизы, в том числе по установлению причины смерти и возможном заражении погибшего новой коронавирусной инфекцией, — сообщает СК.

По данным издания Altapress, студенты работали в бывшем ягодном хозяйстве «Янтарное» и жили в здании бывшего профучилища. Несколько дней назад в общежитии произошла вспышка ОРВИ.

В Новосибирске самой молодой пациентке, скончавшейся от COVID-19, было 29 лет. НГС нашел родных и близких умершей девушки. Её звали Надежда. Она до последнего ходила на работу, а диагноз «коронавирус» ей поставили посмертно — рассказываем её историю.