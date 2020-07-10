Начался суд по делу водителя, который насмерть сбил новосибирского журналиста: онлайн-трансляция

— Согласно обвинительному заключению Лазьков Никита Сергеевич обвиняется в том, что 30 марта 2020 около 21:40 двигаясь на автомобиле Мерседес, которым он управлял по улице Богдана Хмельницкого до пересечения улицы Танковой, допустил грубую небрежность, превысил скорость, грубо нарушая правила дорожного движения, выразившееся в несоблюдении скорости, ограничения скорости, которая была на этом участке дороге. Не снижая скорости допустил наезд на Антона Лучанского, который в это время выходил из трамвая и начал движение от трамвая через дорогу. Он чуть-чуть прошёл выходя из средней двери трамвая. В результате наезда потерпевший Антон Лучанский получил несовместимые с жизнью телесные повреждения, от которых скончался. Указано в обвинительном заключении, что допущенная небрежность, — рассказала корреспонденту НГС старший помощник прокурора Калининского района Наталья Кузнецова.



Установлено, что в момент совершения ДТП обвиняемый находился в состоянии наркотического опьянения.