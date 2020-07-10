Начался суд по делу водителя, который насмерть сбил новосибирского журналиста: онлайн-трансляция

— Согласно обвинительному заключению Лазьков Никита Сергеевич обвиняется в том, что 30 марта 2020 около 21:40 двигаясь на автомобиле Мерседес, которым он управлял по улице Богдана Хмельницкого до пересечения улицы Танковой, допустил грубую небрежность, превысил скорость, грубо нарушая правила дорожного движения, выразившееся в несоблюдении скорости, ограничения скорости, которая была на этом участке дороге. Не снижая скорости допустил наезд на Антона Лучанского, который в это время выходил из трамвая и начал движение от трамвая через дорогу. Он чуть-чуть прошёл выходя из средней двери трамвая. В результате наезда потерпевший Антон Лучанский получил несовместимые с жизнью телесные повреждения, от которых скончался. Указано в обвинительном заключении, что допущенная небрежность, — рассказала корреспонденту НГС старший помощник прокурора Калининского района Наталья Кузнецова.
Установлено, что в момент совершения ДТП обвиняемый находился в состоянии наркотического опьянения.
Наш журналист Маша Вьюн передаёт слова вдовы погибшего о том, что она впервые слышит о деньгах.
Наш корреспондент передаёт, что адвокат Лазькова просит приобщить к делу характеристику с места работы обвиняемого и справку о том, что пытались скинуть деньги на счёт нотариуса вдовы. По словам адвоката Лазькова, вдова Лучанского Екатерина Кузнецова отказалась принимать 500 тысяч рублей.
На суде Лазьков закрывает лицо чёрной папкой.
Наш корреспондент Маша Вьюн передаёт, что судебное заседание началось. В суде присутствует вдова погибшего. Обвиняемый Никита Лазьков отказался разговаривать с журналистами.
Ранее «Вести Новосибирск», ссылаясь на открытые источники, писали о том, что Лазьков какое-то время был учредителем транспортной компании, которая два года показывала нулевой доход, а потом резкий рост выручки — 19 миллионов с прибылью 3 миллиона. После этого фирма закрылась, и Никита Лазьков открыл новый бизнес. На закрытой странице одной из соцсетей он называл себя управляющим банком. Кроме этого, по данным «Вестей Новосибирск», отец Никиты Лазькова известен тем, что в конце 2000-х получил срок за то, что вовлекал новосибирских девушек в занятие проституцией в Испании. Тем из них, кто пытался сбежать, угрожали продажей на органы. Сейчас, по данным «Вестей», отец Лазькова владеет бизнесом по продаже электроприборов.
НГС поговорил со знакомыми Антона Лучанского — вот их трогательные воспоминания о нём.