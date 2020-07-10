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Водитель Ниссана ночью сбил 12-летнего мальчика на велосипеде

Ребёнок был госпитализирован в больницу

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Вчера 9 июля примерно в 22:20 на улице Андрея Лежена в Дзержинском районе 29-летний водитель Ниссана сбил 12-летнего подростка на велосипеде.

— Водитель двигался по внутридворовой территории со стороны дома 9 улицы Андрея Лежена с левым поворотом в сторону улицы м в пути следования у дома 9/1 допустил наезд на велосипедиста, — сообщили в пресс-службе ГИБДД по Новосибирску.

В результате 12-летний подросток был госпитализирован в больницу с черепно-мозговой травмой, сотрясением, ссадинами и ушибами.

Вечером 9 июля в Октябрьском районе на улице Татьяны Снежиной, 29 мужчина за рулём «девяносто девятой» врезался в автомобили, припаркованные у дома.

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ДТПвелосипед
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