Водитель Ниссана ночью сбил 12-летнего мальчика на велосипеде

Вчера 9 июля примерно в 22:20 на улице Андрея Лежена в Дзержинском районе 29-летний водитель Ниссана сбил 12-летнего подростка на велосипеде.

— Водитель двигался по внутридворовой территории со стороны дома 9 улицы Андрея Лежена с левым поворотом в сторону улицы м в пути следования у дома 9/1 допустил наезд на велосипедиста, — сообщили в пресс-службе ГИБДД по Новосибирску.

В результате 12-летний подросток был госпитализирован в больницу с черепно-мозговой травмой, сотрясением, ссадинами и ушибами.