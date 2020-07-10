Расплачивался по поддельным картам: новосибирские полицейские поймали необычного грабителя

Полицейские задержали 18-летнего жителя Дзержинского района по подозрению в серии краж.



— В течение мая 2020 года злоумышленник через кассы самообслуживания магазинов совершал покупку товаров со скидкой 99 процентов от стоимости товара, расплачиваясь бонусными баллами по виртуальным поддельным картам, которые приобретались им через интернет. Преступления совершались в различных магазинах города, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по НСО.



На данный момент установлена причастность задержанного к семи преступным эпизодам, совершенным в указанный период. Общая сумма ущерба составила более 58 тысяч рублей.

