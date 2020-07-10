Печальный рекорд: от коронавируса скончались пять новосибирцев

В Новосибирской области от коронавируса скончались ещё пять человек.



По данным регионального оперштаба, за прошедшие сутки от коронавирусной инфекции умерли трое мужчин в возрасте 51 год, 69 лет, 73 года и две женщины в возрасте 62 года и 77 лет. Всего в регионе от коронавируса скончались 133 человека.

В отделениях реанимации находятся 85 человек. На ИВЛ — 23 пациента.

Под медицинским наблюдением остаются 908 жителей региона, 27 672 человека сняты с меднаблюдения.

Недавно стало известно о враче-терапевте Ларисе Турхановой из городской поликлиники № 17, которая скончалась от коронавируса. По словам близких, женщина провела в реанимации пять недель.

