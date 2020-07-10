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Здоровье

Печальный рекорд: от коронавируса скончались пять новосибирцев

Показатели смертности увеличиваются каждую неделю

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Каждый день в НСО от COVID-19 умирали 2–4 человека. Но сегодня цифры изменились

Каждый день в НСО от COVID-19 умирали 2–4 человека. Но сегодня цифры изменились

В Новосибирской области от коронавируса скончались ещё пять человек.

По данным регионального оперштаба, за прошедшие сутки от коронавирусной инфекции умерли трое мужчин в возрасте 51 год, 69 лет, 73 года и две женщины в возрасте 62 года и 77 лет. Всего в регионе от коронавируса скончались 133 человека.

В отделениях реанимации находятся 85 человек. На ИВЛ — 23 пациента.

Под медицинским наблюдением остаются 908 жителей региона, 27 672 человека сняты с меднаблюдения.

Недавно стало известно о враче-терапевте Ларисе Турхановой из городской поликлиники № 17, которая скончалась от коронавируса. По словам близких, женщина провела в реанимации пять недель.

Кроме Ларисы Турхановой, в Новосибирске от коронавируса скончались ещё семь медиков. В их числе врач-хирург Дорожной клинической больницы, брат министра здравоохранения Новосибирской области Андрей Хальзов.

Официальная статистика по коронавирусу в Новосибирске постоянно подвергается критике и сомнениям. Многих смущает подозрительная стабильность цифр: 100–110 новых больных и 2–4 смерти каждые сутки. Люди (в том числе родственники умерших) рассказывают о многочисленных катафалках на территории 11-й больницы, на базе которой работает ковидный госпиталь. Журналист НГС Алёна Истомина провела день возле окошка справочной службы вместе с сибиряками, чьи близкие несколько дней назад умерли в 11-й больнице. Мы посчитали катафалки с гробами, а по номерам справок, которые выдают родственникам, предположили количество умерших от коронавируса и пневмонии за один месяц. Подробности — в нашем репортаже.

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