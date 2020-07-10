Перевалило за 7 тысяч: появилась свежая статистика по коронавирусу за сутки

В Новосибирской области зарегистрировали ещё 111 случаев заражения коронавирусом — об этом сообщили в региональном оперштабе.
«На утро 10 июля в регионе выявлено 7043 случая инфицирования СOVID-19 (+111 за последние сутки), из них
В отделениях реанимации находятся 85 человек. На ИВЛ — 23 пациента.
В детскую больницу № 3 госпитализированы 45 детей с подозрением на коронавирус, в том числе дети с подтвержденным диагнозом. Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19 и с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска — 2220.
В больницы районов области госпитализированы 725 пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом.
Всего в Новосибирской области провели
Под медицинским наблюдением остаются 908 жителей региона,
Недавно стало известно о враче-терапевте Ларисе Турхановой из городской поликлиники
Каждое воскресенье НГС рассказывает истории людей, победивших ковид. В эти выходные мы опубликовали колонку сибирячки, которой диагностировали поражение легких 35% (и ей пришлось лечиться дома). Девушка рассказала нам о своей борьбе с вирусом.