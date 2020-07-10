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Перевалило за 7 тысяч: появилась свежая статистика по коронавирусу за сутки

В реанимации сейчас находятся 23 пациента

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Количество заболевших в регионе перевалило за 7 тысяч

Количество заболевших в регионе перевалило за 7 тысяч

В Новосибирской области зарегистрировали ещё 111 случаев заражения коронавирусом — об этом сообщили в региональном оперштабе.

«На утро 10 июля в регионе выявлено 7043 случая инфицирования СOVID-19 (+111 за последние сутки), из них 412 детей. 4868 пациентов выписаны с выздоровлением (+191 за сутки)», — говорится в сообщении.

В отделениях реанимации находятся 85 человек. На ИВЛ — 23 пациента.

В детскую больницу № 3 госпитализированы 45 детей с подозрением на коронавирус, в том числе дети с подтвержденным диагнозом. Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19 и с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска — 2220.

В больницы районов области госпитализированы 725 пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом.

Всего в Новосибирской области провели 241 242 теста на коронавирус.

Под медицинским наблюдением остаются 908 жителей региона, 27 672 человека сняты с меднаблюдения. Ситуация с ОРВИ: за прошедшие сутки в регионе зарегистрировано 1118 обращений, госпитализированы 22 пациента.

Недавно стало известно о враче-терапевте Ларисе Турхановой из городской поликлиники № 17, которая скончалась от коронавируса. По словам близких, женщина провела в реанимации пять недель.

Каждое воскресенье НГС рассказывает истории людей, победивших ковид. В эти выходные мы опубликовали колонку сибирячки, которой диагностировали поражение легких 35% (и ей пришлось лечиться дома). Девушка рассказала нам о своей борьбе с вирусом.

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