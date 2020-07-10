В Новосибирской области исчезли двое подростков — Следственный комитет начал проверку

Поздно ночью 10 июля стало известно, что по факту безвестного исчезновения двоих молодых людей Чановским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Новосибирской области проводится доследственная проверка. Пропали Егор Маслаков и Сергей Клыков.
— По данным следствия, 9 июля 2020 года в следственные органы поступило сообщение о безвестном исчезновении подростков, которые днем 8 июля 2020 года ушли из дома и до настоящего времени не вернулись. На правом берегу реки Тара в селе Кыштовка были обнаружены их личные вещи, телефоны, мопед. В рамках проведения проверки следователями и следователями-криминалистами СКР произведен осмотр места происшествия, опрошены очевидцы, которые поясняют, что видели двух молодых людей, плавающих на старом бревне, — сообщается на сайте ведомства.
Сейчас проводятся поисковые мероприятия в пойме реки Тара, вниз по течению от места обнаружения личных вещей пропавших. К поискам привлечены волонтеры, сотрудники полиции, МЧС, администрации, населения с. Кыштовка. Также перегорожено неводом русло реки Тара.
— Проверочные и поисковые мероприятия, направленные на установление местонахождения пропавших, продолжаются. Ход проверки сообщения о безвестном исчезновении подростков находится на контроле следственного управления. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, — уточнили в СК.
Если вам что-либо известно об обстоятельствах исчезновения Егора Маслакова и Сергея Клыкова, просьба сообщить по телефонам дежурного по следственному управлению 8 (383) 203-57-39 либо 02 (для абонентов сотовой связи 102).
В Новосибирске следком возбудил уголовное дело по факту пропажи 14-летнего Олега Иванова, который страдает аутизмом. Подросток пропал 1 июля во время прогулки, его до сих пор не нашли.