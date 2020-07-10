В Новосибирской области исчезли двое подростков — Следственный комитет начал проверку

Сейчас проводятся поисковые мероприятия в пойме реки Тара, вниз по течению от места обнаружения личных вещей пропавших. К поискам привлечены волонтеры, сотрудники полиции, МЧС, администрации, населения с. Кыштовка. Также перегорожено неводом русло реки Тара.



— Проверочные и поисковые мероприятия, направленные на установление местонахождения пропавших, продолжаются. Ход проверки сообщения о безвестном исчезновении подростков находится на контроле следственного управления. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, — уточнили в СК.

Если вам что-либо известно об обстоятельствах исчезновения Егора Маслакова и Сергея Клыкова, просьба сообщить по телефонам дежурного по следственному управлению 8 (383) 203-57-39 либо 02 (для абонентов сотовой связи 102).

В Новосибирске следком возбудил уголовное дело по факту пропажи 14-летнего Олега Иванова, который страдает аутизмом. Подросток пропал 1 июля во время прогулки, его до сих пор не нашли.

