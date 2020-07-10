Задержанному губернатору Хабаровского края предъявили обвинение

Губернатору Хабаровского края Фургалу предъявили обвинение
Сергея Фургала обвиняют в организации убийств и покушении. Следственный комитет предъявил губернатору Хабаровского края обвинения, о чем сообщает официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
По данным РИА Новости, Сергея Фургала допрашивали около шести часов.
Напомним: губернатора Хабаровского края задержали по подозрению в организации серии заказных убийств. По этому же делу задержали еще четырех человек. Следователи считают, что все они — участники банды, в которую входил и губернатор.
— Соучастники дали показания на Сергея Фургала как на организатора этих преступлений, — сказала Светлана Петренко.
По словам официального представителя СКР Светланы Петренко, Фургал в 2004–2005 годах организовал серию заказных убийств предпринимателей. Преступления были совершены в Хабаровском крае и Амурской области.