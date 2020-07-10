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Город

«Едкий навозный запах»: новосибирцы в очередной раз пожаловались на вонь в центре города

Местные жители жалуются, что квартиры невозможно проветрить

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Запах всегда появляется вечером

Запах всегда появляется вечером

Вечером в четверг, 9 июля, новосибирцы в очередной раз пожаловались на невыносимый запах, который усиливается ближе к центру города.

— В районе Нарымской и Дуси Ковальчук снова появился отвратительный запах навоза. По всей видимости, мнение жителей города и их самочувствие властям неинтересно... А нам вот стыдно перед гостями и обидно, что бессильны, — поделилась сегодня жительница Новосибирска.

— Живу в центре. Уже второй день запах едкий, навозный. Вообще он появляется периодически. Особенно летом. Воняет жутко. Причем каждый раз он появляется именно вечером, часов в десять. Самое ужасное, что в такую погоду очень жарко в квартире, конечно же, хочется проветрить помещение, потому что нет кондиционеров. А окно не откроешь. Ощущение, что живем рядом с заводом, где куриный помет раскидывают, — жалуется другая сибирячка.

По данным сервиса Cityair.io, загрязнённость воздуха в Новосибирске сегодня оценивается на 3 балла — это значит, что в целом воздух чист. Согласно сайту, хуже всего дела обстоят в Кировском, Первомайском и Заельцовском районах.

В целом качество воздуха по городу не превышает норму

В целом качество воздуха по городу не превышает норму

В начале июня в мэрии прошло заседание рабочей группы горсовета по вопросам экологии. Одним из вопросов снова стал неприятный запах, который периодически появляется в Новосибирске.

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