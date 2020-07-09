«Люди его догоняли»: из-за водителя, разбившего припаркованные машины, в новосибирском дворе собралась толпа

Вечером 9 июля в Октябрьском районе на улице Татьяны Снежиной, 29 мужчина за рулём «девяносто девятой» врезался в автомобили, припаркованные у дома.

— Виновник ДТП пытался дважды сбежать, собирает большое количество сторонников, чтобы, видимо, отбиваться, потому что люди его догоняли, а он убегал. Пострадали три машины, в одной из которых в момент ДТП находились трое: ребёнок, женщина и мужчина. Мужчина открывал багажник и успел отскочить, когда в них врезался виновник аварии, — рассказала читательница НГС.