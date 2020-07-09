«Люди его догоняли»: из-за водителя, разбившего припаркованные машины, в новосибирском дворе собралась толпа

Вечером 9 июля в Октябрьском районе на улице Татьяны Снежиной, 29 мужчина за рулём «девяносто девятой» врезался в автомобили, припаркованные у дома.
— Виновник ДТП пытался дважды сбежать, собирает большое количество сторонников, чтобы, видимо, отбиваться, потому что люди его догоняли, а он убегал. Пострадали три машины, в одной из которых в момент ДТП находились трое: ребёнок, женщина и мужчина. Мужчина открывал багажник и успел отскочить, когда в них врезался виновник аварии, — рассказала читательница НГС.
Также, по словам девушки, виновник несколько раз пытался скрыться с места происшествия, однако ему помешала собравшаяся толпа очевидцев. Ситуацию усложнило то, что машина ДПС прибыла на место аварии спустя час. Полиция приехала к десяти часам вечера, а за ней прибыли пожарные и машина скорой помощи, рассказала очевидица.
— Произошло столкновение нескольких автомобилей. На место выехали сотрудники полиции, они сейчас там работают. По пострадавшим информации нет. Более подробные обстоятельства произошедшего они выясняют, — пояснили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.
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