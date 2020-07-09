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Происшествия

«Люди его догоняли»: из-за водителя, разбившего припаркованные машины, в новосибирском дворе собралась толпа

Очевидцы рассказали, что произошло на месте аварии

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ДТП произошло около девяти вечера

ДТП произошло около девяти вечера

Вечером 9 июля в Октябрьском районе на улице Татьяны Снежиной, 29 мужчина за рулём «девяносто девятой» врезался в автомобили, припаркованные у дома.

— Виновник ДТП пытался дважды сбежать, собирает большое количество сторонников, чтобы, видимо, отбиваться, потому что люди его догоняли, а он убегал. Пострадали три машины, в одной из которых в момент ДТП находились трое: ребёнок, женщина и мужчина. Мужчина открывал багажник и успел отскочить, когда в них врезался виновник аварии, — рассказала читательница НГС.

По информации очевидицы, пострадали три автомобиля

По информации очевидицы, пострадали три автомобиля

На место происшествия стянулась толпа местных жителей

На место происшествия стянулась толпа местных жителей

Также, по словам девушки, виновник несколько раз пытался скрыться с места происшествия, однако ему помешала собравшаяся толпа очевидцев. Ситуацию усложнило то, что машина ДПС прибыла на место аварии спустя час. Полиция приехала к десяти часам вечера, а за ней прибыли пожарные и машина скорой помощи, рассказала очевидица.

— Произошло столкновение нескольких автомобилей. На место выехали сотрудники полиции, они сейчас там работают. По пострадавшим информации нет. Более подробные обстоятельства произошедшего они выясняют, — пояснили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

Вечером 10 июня в Кировском районе Новосибирска произошла массовая драка. Инцидент произошёл на улице Саввы Кожевникова.

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ДТПОктябрьский районмассовая драка
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