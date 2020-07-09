На выезде из Новосибирска «Тойоту» зажало между двумя грузовиками — пассажиры легковушки пострадали

Вечером 9 июля на Северном объезде недалеко от посёлка Красный Яр произошло ДТП с участием Toyota RAV-4 и двух грузовиков.

— На Северном объезде на 40-м километре водитель 1962 года рождения, управляя грузовым автомобилем DAF с прицепом, двигался в сторону Новосибирска со стороны Коченёво и совершил столкновение с Toyota RAV-4 под управлением водителя 1982 года рождения, который стоял в пробке. В результате этого автомобиль Toyota совершил столкновение с впередистоящим КамАЗом, следующим в попутном направлении. Пострадали пассажиры легкового автомобиля. Пока что точных данных о количестве пострадавших нет, это зависит от того, какие диагнозы им поставят, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.