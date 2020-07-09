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Происшествия

«Нога на газе в судороге стояла»: новосибирец на «Хонде» врезался в автомойку

Очевидец происшествия рассказал, как всё было

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ДТП произошло в 19:00

ДТП произошло в 19:00

Вечером 9 июля в Калининском районе на улице Мясниковой, 29, водитель кроссовера Honda CR-V на высокой скорости врезался в автомойку у магазина «Лента», предварительно зацепив припаркованный микроавтобус.

Очевидец ДТП рассказал, как всё произошло:

— Услышал рёв мотора, повернулся — летит через бордюры Honda, врезается в микроавтобус и отлетает в мойку. Мы подбежали: с мойки люди, я и еще кто-то. Вышла женщина сзади из машины, сказала, что у водителя эпилепсия — нога на газе в судороге стояла. Мы стекла пытались вынести — не получилось. Пришлось внутрь лезть, чтоб заглушить, достали водителя, на бок положили и вызвали скорую.

В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области факт аварии подтвердили:

— В 19:00 на Мясниковой, 29, корпус 1, водитель Honda CR-V 1982 года рождения совершил столкновение, то есть задел, Peugeot Boxer, после чего врезался в автомойку. Пострадала пассажирка Honda, женщина 1978 года рождения. Она госпитализирована, у неё ушиб грудной клетки. Проводится проверка, причины и обстоятельства произошедшего уточняются.

В Калининском районе Новосибирска на улице Новочеркасская этой ночью, 6 июня, мужчина застрял рукой в дверном косяке во время приступа эпилепсии — родственникам пришлось вызывать спасателей.

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