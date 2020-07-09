«Нога на газе в судороге стояла»: новосибирец на «Хонде» врезался в автомойку

В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области факт аварии подтвердили:

— В 19:00 на Мясниковой, 29, корпус 1, водитель Honda CR-V 1982 года рождения совершил столкновение, то есть задел, Peugeot Boxer, после чего врезался в автомойку. Пострадала пассажирка Honda, женщина 1978 года рождения. Она госпитализирована, у неё ушиб грудной клетки. Проводится проверка, причины и обстоятельства произошедшего уточняются.

В Калининском районе Новосибирска на улице Новочеркасская этой ночью, 6 июня, мужчина застрял рукой в дверном косяке во время приступа эпилепсии — родственникам пришлось вызывать спасателей.