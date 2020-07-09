В одном из домов в микрорайоне «Стрижи» прорвало трубу — жители сняли на видео, как вода топит подъезд

По словам жильцов, в управляющую компанию уже давно жалуются на качество ливневой трубы, просят заменить её на металлическую.

— [Надо было] напрямую выводить, а не под углом. Получается, там под прямым углом и сильным давлением был водяной удар, и всё — труба просто разъединилась, — поясняют местные.

В аварийной службе управляющей компании «Светлая роща» отрицают информацию о том, что на жалобу в службе не реагировали больше часа — якобы на вызов выехали сразу же четыре специалиста.

— Устранили, но это только благодаря сантехнику, который сам увидел и начал делать. Он сотрудник УК, но живет в нашем подъезде, — пояснила местная жительница.

Днём 8 апреля в доме на Народной, 9 в ЖК «Просвещение» затопило несколько этажей — жителям пришлось самостоятельно вычерпывать воду из подъезда, чтобы она не попала в квартиры.