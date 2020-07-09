Возле парка Кирова разрешили построить высотку — её возведёт застройщик «Марселя»

По информации Олега Зотова, на площадку застройщик планирует выйти в середине июля, закончить строительство — к концу 2023 года. Как будут выглядеть дом и его территория, пока неизвестно: в компании только готовят детальный проект. В продажу квартиры поступят не раньше декабря 2020 года, отметил представитель застройщика.



Проект на площади Райсовета станет вторым жилым проектом компании в городе — в начале этого года она завершила масштабный жилой комплекс «Марсель» на берегу Оби.



В последние годы возле парка им. Кирова развернулось активное строительство: сперва там построили супермаркет сети «Лента» (разрешение на её строительство мэрии оспорить не удалось), затем начали реконструировать спортивный комплекс в жилой. Всё строительство в этом районе сопровождается протестами местных жителей.

