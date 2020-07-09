Возле парка Кирова разрешили построить высотку — её возведёт застройщик «Марселя»

Компания «Береговое» получила разрешение на строительство нового жилого дома возле парка Кирова — документ 9 июля опубликовали на муниципальном портале Новосибирска.
Новый дом построят на месте снесённых зданий на площади Райсовета, 3, — раньше их занимал торговый дом «Маслосыродел». На участке площадью 6,6 тысячи квадратных метров должен вырасти 20-этажный дом с двумя подземными этажами, на которых разместится парковка для 139 автомобилей.
По документу, в высотке будет 272 квартиры, площадь квартир будет варьироваться от 29 до 85 квадратных метров, уточнил корреспонденту НГС директор отдела маркетинга и продаж компании «Береговое» Олег Зотов. Особенностью проекта станут 12 двухуровневых квартир.
По информации Олега Зотова, на площадку застройщик планирует выйти в середине июля, закончить строительство — к концу 2023 года. Как будут выглядеть дом и его территория, пока неизвестно: в компании только готовят детальный проект. В продажу квартиры поступят не раньше декабря 2020 года, отметил представитель застройщика.
Проект на площади Райсовета станет вторым жилым проектом компании в городе — в начале этого года она завершила масштабный жилой комплекс «Марсель» на берегу Оби.
В последние годы возле парка им. Кирова развернулось активное строительство: сперва там построили супермаркет сети «Лента» (разрешение на её строительство мэрии оспорить не удалось), затем начали реконструировать спортивный комплекс в жилой. Всё строительство в этом районе сопровождается протестами местных жителей.