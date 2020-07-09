ОСАГО подорожает в августе: страховым разрешили накрутить 10% сверху

Центробанк объявил о расширении тарифного коридора ОСАГО, что даст страховщикам больше свободы при установлении цен на полис. Как сообщает «Коммерсант» со ссылкой на зампреда ЦБ Владимира Чистюхина, в среднем коридор расширят на 11%. Изменения вступят в силу
Для автомобилей физических лиц расширение составит 10%. То есть если сейчас базовая ставка страховки варьируется от 2746 до
Что касается автомобилей такси, то для них вилку расширят на 30%. Для автомобилей юрлиц и грузовиков — на 20%.
Как ожидается, минимальные цены будут устанавливать для аккуратных водителей, а максимальные — для нарушителей ПДД. Напомним, с августа страховщики смогут изменять цену ОСАГО в зависимости от наличия грубых нарушений. То есть если за последний год водитель совершил опасный проступок (например, проехал на красный), тариф для него будет рассчитываться по максимальной планке.
Но это не значит, что при отсутствии нарушений цена окажется минимальной: плата за страховку будет зависеть и от других факторов. Например, от возраста и пробега автомобиля, от семейного положения водителя и наличия у него детей. Также цена станет ниже при установке в машину телематических устройств, которые позволят контролировать стиль вождения — такая практика уже применяется при страховании каско.
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Вместе с тем страховщики будут отказываться от территориального коэффициента. То есть цена полиса перестанет зависеть от региона проживания водителя, а будет рассчитываться с учетом его личных качеств. Ранее глава Российского союза автостраховщиков (РСА) Игорь Юргенс рассказывал нам, что максимальная индивидуализация тарифов — одна из главных задач для рынка ОСАГО на ближайшие годы. Кстати, со временем откажутся и от спорного коэффициента мощности автомобиля.
Кроме того, страховщикам запретят при расчете цены учитывать национальную, языковую или расовую принадлежность водителя, а также принадлежность к политическим партиям и общественным объединениям, должностное положение, вероисповедание и отношение к религии.
— Эти факторы носят явный дискриминационный характер, — заявил Владимир Чистюхин. — Полагаем, что страховые компании не могут их использовать для того, чтобы определять настройку тарифа.
В РСА уверены, что изменения не приведут к повальному росту цен на ОСАГО.
— Просто тарифы станут более индивидуальными, — уверяет Игорь Юргенс. Такого же мнения придерживаются в Центробанке.