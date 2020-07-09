ОСАГО подорожает в августе: страховым разрешили накрутить 10% сверху

Центробанк объявил о расширении тарифного коридора ОСАГО, что даст страховщикам больше свободы при установлении цен на полис. Как сообщает «Коммерсант» со ссылкой на зампреда ЦБ Владимира Чистюхина, в среднем коридор расширят на 11%. Изменения вступят в силу 24 августа .

Для автомобилей физических лиц расширение составит 10%. То есть если сейчас базовая ставка страховки варьируется от 2746 до 4942 рублей , то по новым правилам тариф сможет составлять от 2471 до 5436 рублей .

Что касается автомобилей такси, то для них вилку расширят на 30%. Для автомобилей юрлиц и грузовиков — на 20%.