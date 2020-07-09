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Россия восстановит авиасообщение с другими странами в два этапа

Когда начнут летать, всё еще неизвестно

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Перелеты хотели разрешить с 15 июля, но дату перенесли

Перелеты хотели разрешить с 15 июля, но дату перенесли

Минтранс РФ до 13 июля оценит готовность аэропортов к обслуживанию международных рейсов. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на протокол заседания оперштаба. Штаб поддержал предложение Минтранса, Росавиации и «Аэрофлота» о возобновлении международного авиасообщения в два этапа.

В документе сказано, что Минтранс совместно с Роспотребнадзором, МИД, Ростуризмом и «Аэрофлотом» до 8 июля должны были представить в правительство «доработанный и согласованный алгоритм принятия решений по возобновлению авиасообщения с иностранными государствами». Роспотребнадзор, МИД и Росавиация также должны были подготовить список стран, с которыми Россия сможет возобновить авиасообщение на первом этапе.

Когда этот самый первый этап начнется — пока неясно. Решение будет принято с учетом темпов прироста заболеваемости COVID-19 за последние 14 дней и коэффициента распространенности инфекции. Возможно, будет введен дополнительный критерий.

Возобновить авиасообщение с некоторыми странами планировалось с 15 июля, об этом сообщала Росавиация в первой половине июня. Однако позже запрет продлили до 1 августа.

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