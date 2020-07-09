Россия восстановит авиасообщение с другими странами в два этапа

Минтранс РФ до 13 июля оценит готовность аэропортов к обслуживанию международных рейсов. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на протокол заседания оперштаба. Штаб поддержал предложение Минтранса, Росавиации и «Аэрофлота» о возобновлении международного авиасообщения в два этапа.

В документе сказано, что Минтранс совместно с Роспотребнадзором, МИД, Ростуризмом и «Аэрофлотом» до 8 июля должны были представить в правительство «доработанный и согласованный алгоритм принятия решений по возобновлению авиасообщения с иностранными государствами». Роспотребнадзор, МИД и Росавиация также должны были подготовить список стран, с которыми Россия сможет возобновить авиасообщение на первом этапе.