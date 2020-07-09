Звали работать в массажный салон: суд наказал семью новосибирцев за организацию притонов

Муж и сын женщины работали водителями — развозили девушек по адресам, оплачивали аренду квартир, где жили девушки, оплачивали сотовую связь.

Позже Иванова наняла ещё 4 женщин, которые работали охранниками.

Как объяснил гособвинитель по делу Игорь Шадрин, девушек привлекали через объявления о работе в массажном салоне.

— По данной рекламе дальше происходила беседа. Была хорошо отлаженная, организованная группа. Существовала система штрафов, деньги сдавались в общую кассу. Изначально потерпевшие добровольно соглашались, в дальнейшем была жесткая система контроля: количество выездов, стоимость услуг, — пояснил Шадрин.

Ивановы признали вину частично — по статье 241 ч. 1 УК РФ (организация занятий проституцией), по статье 240 ч. 3 УК РФ (вовлечение в занятие проституцией) вину не признали. По словам гособвинителя, Ивановы пояснили, что занимались организацией притонов из-за трудного материального положения и отсутствия работы.

Ивановой дали 5 лет лишения свободы, её мужу — 4 года, а сыну — 3 года 6 месяцев колонии общего режима.