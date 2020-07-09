Трёх выпускников в Новосибирске удалили с ЕГЭ по русскому языку

ЕГЭ по русскому языку стал самым массовым в этом году. Экзамен в регионе сдавали почти 12 тысяч выпускников. При этом его сдавали только те, кто собирается поступать в вузы, остальные получили аттестаты на основании годовой оценки.



В коронавирусный год проведение ЕГЭ по русскому языку разделили на два дня, 6 и 7 июля. По предварительным данным, в Новосибирской области экзамен по русскому языку 6 июля сдали 8500 выпускников, 7 июля — 3341 выпускник. Выпускники, сдававшие ЕГЭ по русскому языку 6 июля, узнают свои результаты не позднее 20 июля, а участники экзамена 7 июля получат результаты до 23 июля. Результаты ЕГЭ по русскому языку нужны при поступлении в вузы абсолютно на все направления подготовки. Проходной порог — 36 баллов.

Выпускники уже сдали экзамены по информатике, географии и литературе. Напомним, что двоих школьников удалили с Единого государственного экзамена по литературе. В одном случае был выявлен телефон, во втором случае — выпускник выронил шпаргалку.

В этом году выпускникам на входе измеряют температуру. Журналист НГС побывал на репетиции пробного экзамена. Подробности — в нашем репортаже.