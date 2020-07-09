9 июля четверг
СЕЙЧАС +28°С
Пробки 5/10
usd 71.24
eur 80.41
Тема дняКогда ждать вторую волну коронавируса

Все новости

Все новости
Город

Топ новосибирских главврачей с самыми высокими зарплатами: показываем рейтинг одной картинкой

В список попали больницы и поликлиники Новосибирска, а также одно медучреждение из Бердска

3 102
73 Обсудить

Поделиться

Ежемесячно эти главврачи зарабатывают более 200 тысяч рублей. Слева направо: Ольга Кормилина, Юлия Моор, Лариса Позднякова

Ежемесячно эти главврачи зарабатывают более 200 тысяч рублей. Слева направо: Ольга Кормилина, Юлия Моор, Лариса Позднякова

Министерство здравоохранения Новосибирской области опубликовало сведения о среднемесячной заработной плате руководителей медицинских учреждений региона по итогам 2019 года.

Как оказалось, самой высокой зарплатой в регионе может похвастаться главный врач Новосибирского областного клинического наркологического диспансера — в среднем Ольга Кормилина зарабатывает около 216 тысяч рублей в месяц.

На втором месте — главный врач Новосибирского клинического центра крови Юлия Моор с зарплатой в 212 тысяч рублей, а на третьем — главврач Городской инфекционной больницы № 1 Лариса Позднякова (200 тысяч рублей).

Отметим, что в топ также попал главный врач Бердской центральной городской больницы, ежемесячно Алла Дробинская зарабатывает 194 тысячи рублей.

Нетрудно посчитать, что главврач областного наркодиспансера Ольга Кормилина (№ 1 в этом рейтинге) зарабатывает около 2,6 млн рублей в год

Нетрудно посчитать, что главврач областного наркодиспансера Ольга Кормилина (№ 1 в этом рейтинге) зарабатывает около 2,6 млн рублей в год

В топ-10 не было включено ни одно из учреждений региона, где зарплаты руководителей оказались существенно ниже, чем в больницах и поликлиниках города. Так, самая маленькая зарплата оказалась у главврача Маслянинской центральной районной больницы — 70,5 тысячи рублей.

Накануне мы узнали, какое имущество и доходы задекларировали депутаты Заксобрания Новосибирской области по итогам 2019 года — у некоторых высокопоставленных лиц еcть недвижимость за рубежом.

По теме (3)

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК1
  • СМЕХ2
  • УДИВЛЕНИЕ1
  • ГНЕВ2
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

главврачзарплатырейтинг
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть почтовая рассылка для самых важных новостей дня. Подпишитесь, чтобы ничего не пропустить.

КОММЕНТАРИИ (73)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!