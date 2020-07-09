Топ новосибирских главврачей с самыми высокими зарплатами: показываем рейтинг одной картинкой

Министерство здравоохранения Новосибирской области опубликовало сведения о среднемесячной заработной плате руководителей медицинских учреждений региона по итогам 2019 года.
Как оказалось, самой высокой зарплатой в регионе может похвастаться главный врач Новосибирского областного клинического наркологического диспансера — в среднем Ольга Кормилина зарабатывает около 216 тысяч рублей в месяц.
На втором месте — главный врач Новосибирского клинического центра крови Юлия Моор с зарплатой в 212 тысяч рублей, а на третьем — главврач Городской инфекционной больницы № 1 Лариса Позднякова (200 тысяч рублей).
Отметим, что в топ также попал главный врач Бердской центральной городской больницы, ежемесячно Алла Дробинская зарабатывает 194 тысячи рублей.
В топ-10 не было включено ни одно из учреждений региона, где зарплаты руководителей оказались существенно ниже, чем в больницах и поликлиниках города. Так, самая маленькая зарплата оказалась у главврача Маслянинской центральной районной больницы — 70,5 тысячи рублей.
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